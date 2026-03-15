Un vehículo se incendia en el cuarto cinturón de Zaragoza (Z40) y provoca un atasco kilométrico
El incendio de un coche, por causas que se están investigando, obliga a cortar la Z-40 a la altura de Movera en sentido Teruel
El incendio de un coche, por causas que se están investigando, ha obligado a cortar el cuarto cinturón de Zaragoza (Z-40), provocando un atasco kilométrico que ha dejado a decenas de vehículos atrapados a la espera de que intervinieran las emergencias.
Según testigos presenciales, los vehículos han tenido que estar parados al menos media hora, provocando filas kilométricas, hasta que se ha podido reabrir parcialmente la calzada.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico a través de sus redes sociales, la Z40 está cortada en Movera por el incendio de un vehículo a la altura del punto kilométrico 16, en sentido Teruel.
Desde la Guardia Civil han confirmado que se ha registrado un incendio por la avería de un vehículo que ha quedado parado en el carril derecho de la Z40.
Por fortuna, según confirman estas mismas fuentes, "no ha habido heridos que lamentar heridos". La carretera ha estado cortada durante media hora, desde las 15.30 horas hasta las 16 horas, entre el punto kilométrico 15'600 al 16'200. Según fuentes de la DGT, la calzada ha quedado reabierta en su totalidad una hora después del incidente, sobre las 16.30 horas.
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