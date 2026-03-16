La alcaldesa de Mosqueruela asegura no haber tenido "ninguna reunión personal" con Fernando Samper

La alcaldesa de Mosqueruela, la socialista Alba Lucea, ha afirmado en una carta que no ha mantenido "ninguna reunión personal" con Fernando Samper, presidente y propietario de Forestalia. La regidora ha publicado un comunicado dirigido a sus vecinos en el que ha aclarado algunas "malinterpretaciones" respecto al juicio que se está celebrando por un contrato con una consultora de Cuenca que iba a ayudar a la gestión de los ingresos del consistorio.

En el escrito al que ha tenido acceso este diario, Lucea asegura que el contrato objeto de la denuncia, con Servicios Tributarios de la Administración Local SL, fue "decretado nulo" por unanimidad de todos los concejales de la Corporación Municipal en el pleno del pasado 4 de marzo, "el mismo día que se recibieron todos los informes de las administraciones pertinentes al respecto".

La regidora socialista defiende que el consistorio "no ha realizado ningún pago". La polémica, denunciada por Teruel Existe, señala que se trataba de un contrato menor -menos de 15.000 euros- pero que la empresa de Cuenca emitió una factura por unos 100.000 euros. "El ayuntamiento ha ingresado a día de hoy 680.976,09€, procedentes de tasas de licencias urbanísticas y ocupaciones en montes de utilidad pública", cuenta Lucea en el escrito, en el que reafirma que "no se ha mantenido ninguna reunión personal con el propietario de Forestalia". El propio Fernando Samper fue llamado a declarar en calidad de testigo un día antes que Lucea.

La primera edila cuenta que el 11 de marzo, en el interrogatorio en el juzgado, respondió "a todas las preguntas formuladas por el Juez de Instrucción", pero que ejerció el derecho a no contestar a la abogada de la acusación. "Está pendiente la declaración de un testigo, para poder avanzar en el proceso, quien está convocado a declarar a principios de abril", cuenta Lucea. La declaración que falta es la del representante de la consultora conquense contratada por el consistorio de Mosqueruela.

La alcaldesa de Mosqueruela afirma en su carta que "la Asociación Viento Alto no tiene ningún vínculo con dicho contrato" y que el consistorio y la propia Lucea están "colaborando en todo momento con la justicia, atendiendo puntualmente y con exactitud, a los requerimientos solicitados para esclarecer los hechos". Una postura que seguirán manteniendo, afirma Lucea.