Detenido en Zaragoza un joven de 18 años por robos violentos a personas vulnerables en el barrio de Delicias
El detenido, con 16 antecedentes policiales, fue arrestado en varias ocasiones este año por delitos similares, incluyendo el robo de una cadena a una mujer en diciembre.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un joven de 18 años como presunto autor de varios delitos de robo con violencia cometidos contra personas vulnerables en el barrio de Delicias.
La investigación se iniciaba el pasado 9 de marzo, cuando un menor de edad que acudía al instituto por la mañana fue abordado por un joven que, de forma sorpresiva, le arrebató el teléfono móvil que llevaba en la mano. El menor reaccionó persiguiéndolo para intentar recuperarlo, pero el presunto autor le golpeó para conseguir escaparse y llevarse el botín.
Las gestiones realizadas por los investigadores permitieron identificar rápidamente al presunto autor, un joven de 18 años que sumaba una decena de detenciones similares en lo que va de año.
Durante el avance de la investigación, los agentes comprobaron que el investigado estaba también relacionado con un robo con violencia producido el pasado mes de diciembre en la Avenida de Madrid, cuando el detenido habría arrancado de un tirón la cadena de oro de una mujer de avanzada edad cuando intentaba entrar en el portal de su domicilio. Como consecuencia del tirón, la mujer sufrió excoriaciones en el cuello y contusiones en una pierna, teniendo que ser atendida posteriormente por los servicios sanitarios.
El detenido, pese a su corta edad, cuenta ya con 16 antecedentes policiales por hechos similares. Solo en lo que va de año ha sido detenido en una decena de ocasiones, además de acumular varias denuncias por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes y por ocupación ilegal de inmuebles.
El detenido pasó a disposición de la autoridad competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, decretando el titular de la Sección de Instrucción su ingreso en prisión.
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