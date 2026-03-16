La Guardia Civil detiene a dos vecinos de Barbastro tras hallarse el cadáver de una mujer en Colungo
La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Barbastro
La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a dos vecinos de Barbastro (Huesca) por la muerte de María Paloma B., una mujer de 53 años cuyo cadáver fue hallado el 18 de enero en el barranco de Las Palomeras de Colungo, otro municipio oscense perteneciente también a la comarca de Somontano. Un grupo de senderistas encontró el cadáver de esta vecina de Barbastro tan solo un día después de que se dejara de tener noticias de ella hasta que la semana pasada se culminó la investigación con la detención de su presunto autor material y otro varón. Y es que los indicios apuntaban a un suicidio, aunque las pesquisas concluyeron que se trataba de un homicidio.
A lo largo de la jornada de este lunes han pasado a disposición judicial los dos detenidos además de citarse a un tercero como investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro. También se está tomando declaración a tres testigos.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado posterior, las dos personas detenidas están siendo investigadas por asesinato "en el marco de un delito por violencia de género" en el que el autor material de los hechos sería, según las pesquisas del Instituto Armado, uno de los arrestados.
La investigación de las personas detenidas es por delito de asesinato en el marco de un delito por Violencia de Género, donde el autor material sería uno de ellos.
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