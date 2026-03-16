El Gobierno de Aragón, sobre una investigación de la Guardia Civil al Inaga por el caso Forestalia: "El que nada tiene que ocultar, nada teme"

El Gobierno de Aragón no teme que la investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) sobre el caso Forestalia, que salpica al Inaga, encuentre algo negativo de la gestión del Ejecutivo autonómico que lidera Jorge Azcón desde el verano de 2023. "El que nada tiene que ocultar, nada teme", ha resumido Manuel Blasco, consejero de Medio AMbiente en funciones, que ha asegurado que "los que viven al margen de la corrupción están tranquilos" y ha vuelto a insistir en que la investigación de la Guardia Civil está vigiliando las actuaciones del Inaga en anteriores Gobiernos autonómicos.

Blasco se ha alineado con las declaraciones de Azcón y de Mar Vaquero, portavoz en funciones de la DGA, y ha defendido que "si hay que revisar, se revisa", respecto a los documentos, informes y declaraciones ambientales otorgadas a Forestalia en los últimos tiempos. El consejero autonómico ha vuelto a asegurar que el PP apoyará la reapertura de una comisión de investigación sobre las energías renovables, algo mencionado por otras vocces conservadoras y reclamado por la práctica totalidad del arco parlamentario.

El turolense ha afirmado que no teme "nada de la gestión" llevada a cabo en el Inaga desde 2023 y se ha apoyado en el reciente informe de la Cámara de Cuentas, que critica varios aspectos del organismo de gestión ambiental durante los últimos años del mandato de Javier Lambán (PSOE). Sobre el análisis del organismo fiscalizador, Blasco ha destacado que el nuevo equipo de dirección del Inaga "actualizó las cuentas de 2022 y 2023 en unos meses e hizo lo mismo con la memoria". "Fue en tiempo récord", ha sentenciado.