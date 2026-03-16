La Guardia Civil confía en resolver los dos asesinatos del vertedero de Zaragoza en el "corto o medio plazo"

A la Guardia Civil se le han agolpado estos últimos meses las complicadas investigaciones de cuatro asesinatos cometidos en Aragón, el último de ellos resuelto la semana pasada con la detención de tres varones por la muerte de Beny en Plasencia de Jalón. Pero en sus despachos todavía permanecen abiertas las pesquisas por otros tres homicidios, el primero de ellos en Ricla el 16 de julio de 2023 y otros dos en el vertedero de Zaragoza entre el 25 de abril y el 8 de mayo de 2025. Y sobre todos ellos se confía en dar "buenas noticias" en el "corto o medio plazo" según ha asegurado este lunes el teniente coronel Óscar Vergara como jefe de Policía Judicial de la Comandancia de Zaragoza, la unidad que está al frente de la investigación de estos tres crímenes.

"Somos la Guardia Civil: no dejamos los casos sin resolver en el cajón. Estamos en ello y esperamos a la mayor brevadad, en el corto o medio plazo, dar buenas noticias de esos homicidios", ha defendido el teniente coronel Vergara a preguntas de este diario tras publicarse hace unos meses los resultados de las autopsias practicadas a los dos cadávares hallados en el vertedero de La Cartuja con una diferencia de apenas dos semanas. Porque en ambos casos fueron trabajadores de la planta de reciclado quienes encontraron los dos cuerpos en las cintas transportadoras, aunque su estado dificultó las labores de investigación desde el primer momento.

En primer término, el teniente coronel Óscar Vergara, jefe de Policía Judicial de la Comandancia de Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

En cualquier caso se concluyó que esos dos hombres habían sufrido una muerte violenta, una muerte de etiología homicida que ya adelantaron los médicos forenses gracias a las pruebas recabadas en la autopsia preliminar. No existieron estas dudas iniciales en la investigación del asesinato de Habib en Ricla, donde este joven argelino de 24 años fue salvajamente apuñalado en la calle Manuel Canela Lausin. Y en su caso se cree que los agresores pudieron abandonar el país tras la comisión de este cuento crimen sobre las 23.00 horas del 16 de julio de 2023.

Fue el primero de los cuatro asesinatos que hasta la semana pasada centraban los esfuerzos de los investigadores adscritos a Policía Judicial, una unidad que encabeza el teniente coronel Vergara. Y es que la detención de Rafael G. C., alias Pato, Salvador G. G. y José G. H. ha permitido tachar de la lista la muerte de Beny. Ahora solo falta saber quién o quiénes arrojaron dos cadáveres a un contenedor de la ciudad de Zaragoza y quienes segaron la vida del joven Habib. Será en el "corto o medio plazo".