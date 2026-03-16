La Guardia Civil defiende que el crimen de Plasencia de Jalón responde a "una deuda por dinero y drogas"

La Guardia Civil considera que el asesinato de un joven de 29 años en Plasencia de Jalón (Zaragoza) responde a "una deuda por dinero y droga". Es la hipótesis "más probable" que este lunes ha defendido el teniente coronel Óscar Vergara como responsable de la investigación que culminó el pasado jueves con la detención de los tres presuntos autores de la muerte de Francisco Hernández Rodríguez, alias Beny. Son, precisamente, tres conocidos del difunto, quienes aquella noche, la del 2 de diciembre de 2025, le tendieron una trampa hasta que le torturaron y le dieron muerte en un parque fotovoltaico de este municipio zaragozano. Son unos hechos por los que "no se descartán más detenciones por encubrimiento" según ha aclarado el teniente coronel Vergara a preguntas de los medios de comunicación.

Son algunas de la novedades que este lunes ha presentado la Guardia Civil en una rueda de prensa en la que se han detallado alguno de los pormenores de este cruento asesinato como, por ejemplo, el "examen exhaustivo" del escenario del crimen, que duró "varias semanas" desde que trabajadores de la planta descubrieron el cadáver de Beny sobre las 10.20 horas. De esta forma pudieron encontrar el teléfono móvil de la víctima en las inmediaciones de una balsa de agua, lo que llevó a activar al Grupo de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) con un vaciado parcial del recinto sin que encontraran allí otras pruebas.

(La redacción de este diario trabaja en la ampliación de la noticia).