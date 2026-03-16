Paisajes de Teruel denuncia "la preocupación" en Andorra por "el inicio de las obras en centrales fotovoltaicas" de Forestalia y Bruc

La plataforma Paisajes de Teruel ha denunciado este lunes, a través de un comunicado, "la preocupación" de algunos vecinos Andorra ante "el posible inicio de las obras de varias centrales fotovoltaicas" en la zona. Según la plataforma, los proyectos que comenzarían en los próximos días pertenecen a Forestalia o a Bruc, fondo de inversión que sospechan que ha adquirido activos en del gigante aragonés de las renovables que se encuentra bajo la investigación de la Guardia Civil.

Los ecologistas señalan que "las prisas en estos momentos vienen condicionadas por la situación de la empresa". La considerada aceleración en las actividades también afecta a Bruc, al que ven con "urgencia" para "no perder la posibilidad de desarrollar los parques". La plataforma, que recoge valoraciones de vecinos, admite "no entender" por qué estos proyectos avanzan "en plena investigación de la UCO, cuando el compromiso de todos los partidos políticos es unánime y la propia ministra Aagesen (Miteco) ha pedido una investigación para revisar y evaluar los proyectos de Forestalia".

Paisajes de Teruel reclama al Ayuntamiento de Andorra "ponerse al frente" y activar "todos los medios a su alcance" para que las obras no comiencen. Según la asociación ecologista, las obras en una subestación eléctrica en la zona están programadas para este miércoles, 18 de marzo. En el caso de los parques fotovoltaicos, Paisajes de Teruel estima que la intervención comience el 14 de abril. "Se ha anunciado a los vecinos del municipio en una nota", aseveran en la plataforma. Este diario ha tenido acceso a esa comunicación, que precisa la construcción de tres parques fotovoltaicos para el 14 de abril y los trabajos en la línea de alta tensión y la subestación eléctrica transformadora para este miércoles, 18 de marzo.

Noticias relacionadas

"El ayuntamiento debe alejarse de responsabilidades futuras y proteger a la vecindad", insiste en su escrito Paisajes de Teruel, que no concede al consistorio "ampararse en la necesidad de generar empleo y actividad en el municipio". "Lo que sí es cierto que los agricultores y ganaderos verán afectados sus trabajos y tendrán que optar por reducir su actividad y posiblemente marchar", censuran.