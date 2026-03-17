Barbastro, un pueblo en estado de 'shock' tras la muerte de María Paloma: “Pensar que alguien cercano puede ser capaz de algo así da mucha pena"

Barbastro ha clamado en silencio este martes en recuerdo de María Paloma Bardají, cuyo caso lo investiga la Guardia Civil como un crimen machista. Las puertas del ayuntamiento han sido el escenario de un acto sencillo y cargado de emoción. El ambiente ha seguido siendo de recogimiento durante varios instantes, con varios asistentes comentando lo ocurrido y reflejando el malestar de toda la ciudad. Barbastro está en estado de shock: “Deberían aplicarse penas muy duras porque la violencia machista parece que va a más”, han detallado algunas de las vecinas de la localidad.

En las calles, el impacto ha sido evidente. “Nos entristece muchísimo que tengamos que salir en la prensa con noticias así. Era una persona joven, una ciudadana de aquí, que llevaba días desaparecida y de la que no se sabía nada. Ahora que se investiga como un posible asesinato, la pena es todavía mayor”, explican Celia y Silvia, ajenas en este momento a que la Guardia Civil 'ocultó' la muerte de María Paloma a su familia para no frustrar la investigación del asesinato machista.

“Barbastro es una ciudad pequeña y nos conocemos todos. Compartes con la gente en cafeterías, en cualquier sitio. Pensar que alguien cercano puede ser capaz de algo así da mucha pena”, añaden.

Otra vecina, Encarna, ha resumido el sentir general: “Estoy muy conmocionada, no nos lo esperábamos. Han sido muchos días desaparecida y, de repente, la noticia… Esto cada vez va a más, las mujeres estamos muy desamparadas”. El sentir es de una profunda tristeza: “Era una persona de 52 años. Llega un momento en que te da miedo todo: salir a la calle por la tarde, tener una pareja… da pavor. Y duele más cuando es alguien cercano”, ha incidido.

En su opinión, en estas situaciones la justicia debería ser muy dura. “Una persona que hace esto no puede estar un tiempo en la cárcel y luego salir como si nada. Si piensas en lo que ha hecho el asesino… no hay palabras. No me cabe en la cabeza algo así”, ha apuntado.

Minuto de silencio en Barbastro en memoria de María Paloma. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El pueblo está muy sorprendido. Hace poco circuló por redes una foto porque había desaparecido y, de repente, ha saltado la noticia. “Nos parece fatal, estas cosas no tendrían que pasar”, ha indicado otra vecina de Barbastro que ha preferido no dar su nombre. En su caso, ha asegurado que la conocía “de vista”.

Además, es como “una doble tragedia”, porque al principio parecía que podía haber sido un accidente o un suicidio: “Ahora ya no sabemos muy bien qué pensar, pero, en cualquier caso, son cosas que no deberían ocurrir”.

En su opinión, la educación es esencial desde la infancia: “A un niño hay que educarlo en el respeto a los demás. Hay que explicarle que esto no puede pasar ni aquí ni en ningún sitio, porque ante todo somos personas y hay que respetarse”, ha explicado.

Esta vecina de Barbastro coincide con el sentir general. Las condenas deberían ser muy duras: “En casos de violencia machista, deberían aplicarse penas muy duras porque parece que cada vez va a más. Si tuviera delante al presunto asesino… no hay palabras. No me cabe en la cabeza algo así”, ha terminado.

A las puertas del consistorio, otro vecino destacaba el impacto que ha tenido el caso en la vida diaria de la ciudad: “Es un golpe muy duro para todos. Aquí nos conocemos y este tipo de cosas te hacen pensar que nadie está tan lejos de que le pase algo así. Te deja tocado”.

Rabia e impotencia

En la misma línea, una joven que ha acudido al minuto de silencio incidía en la sensación de inseguridad: “Da mucha rabia y mucha impotencia. Pensabas que esto no pasaba aquí o que estaba lejos, pero no. Ahora lo ves más cerca y te hace estar más alerta. Ojalá no tuviéramos que volver a salir a la calle por algo así”.

La familia de la víctima no ha estado presente en el acto, pero, según ha trasladado su entorno a través del alcalde de la localidad, Fernando Torres, se siente arropada por el cariño de todo Barbastro. En estos días, marcados por el dolor y la incertidumbre, las muestras de apoyo de vecinos y conocidos están siendo un respaldo importante.

El cadáver de María Paloma Bardají se halló el 18 de enero de 2026 en el barranco de La Palomera en Colungo (Huesca). / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Ver a la localidad unida y en silencio, como este martes, es algo que la familia agradece especialmente en un momento tan duro. “Es lo menos que podemos hacer. Venir aquí y tratar de acompañar a sus amigos y familiares aunque sea desde la distancia”, ha coincidido varios vecinos más mientras abandonaban la plaza del Ayuntamiento de Barbastro cabizbajos y compungidos por tener que reunirse para condenar el fallecimiento de María Paloma Bardají.