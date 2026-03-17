Crimen machista en Barbastro: la investigación apunta a una trama económica entre la pareja y el exmarido de la mujer asesinada

Los responsables de la Guardia Civil que investigan el caso del crimen machista de María Paloma B.S. en el municipio de Colungo (Huesca) han apuntado a la existencia de una 'trama económica de enriquecimiento' entre el principal imputado, Juan Julián S.S, un hombre de 63 años que mantenía una relación sentimental con la víctima, y su exmarido, Carlos Víctor S.A.

Así lo ha asegurado hoy a los medios de comunicación el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en el minuto de silencio llevado a cabo para condenar el asesinato machista de María Paloma, el decimotercero de los registrados en España desde principios de año.

Según ha manifestado Beltrán a los medios de comunicación, tras la aparición del cadáver en el fondo de un barranco sobre el que discurre un puente, en un aparente escenario de suicidio, los investigadores pudieron determinar la existencia de indicios que apuntaban a un asesinato y estrechar el círculo en torno a una trama económica de enriquecimiento en la que estarían implicados tanto la expareja de la mujer como la actual.

A la vista de los datos de la investigación judicial, que instruye la titular de la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Barbastro, Beltrán ha señalado que el crimen pudo tener como finalidad vaciar las cuentas tanto de la mujer como de un tío de ella que se encuentra en situación de vulnerabilidad y cuyo consentimiento para manejar su dinero pudieron obtener mediante engaños.

Ha resaltado, sin embargo, que la investigación sigue abierta y centrada en los dos detenidos, la pareja sentimental de la víctima, en prisión desde ayer por delitos de asesinato y de apropiación indebida o administración desleal, y su exmarido, en libertad con cargos por asesinato tras declarar, con la obligación de personarse en el juzgado dos veces al mes y con la retirada de su pasaporte como medida preventiva.

Beltrán ha comentado que continúa bajo secreto la investigación en torno a la presunta implicación del marido en la trama económica apuntada por los agentes de la Guardia Civil, por lo que no ha ofrecido más datos respecto al grado de vinculación entre los dos detenidos ni sobre la implicación de más personas.

Fuentes judiciales consultadas por EFE han señalado que la investigación en torno al crimen machista de María Paloma, de 53 años, no se sustenta tan solo en indicios, sino en una prueba directa que responsabiliza de los hechos al detenido ingresado en prisión.

Tanto él como el exmarido fueron detenidos el pasado viernes y han sido puestos a disposición judicial este lunes junto a un tercer hombre al que, después de declarar, la jueza le retiró la condición de investigado tras quedar descartada su participación.

María Paloma B.S, vecina de Barbastro, desapareció el pasado 17 de enero y el día 18 su cuerpo apareció en el llamado barranco de Las Palomeras, en el término municipal Colungo, bajo el puente situado sobre la carretera A-2205.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 13 en 2026 y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha querido recalcar varias vías que funcionan las 24 horas y todos los días de la semana a las que se pueden dirigir las mujeres maltratadas.