Detenidas dos mujeres tras intentar robar productos por valor de 1.200 euros de una tienda en GranCasa
Tras ser retenidas por los vigilantes y posteriormente detenidas por la Policía Nacional, las dos mujeres quedaron en libertad con cargos tras su puesta a disposición judicial
Dos mujeres han sido detenidas en Zaragoza por la Policía Nacional como presuntas autoras de un delito de hurto después de intentar salir de un establecimiento comercial en el centro comercial GranCasa con varios artículos ocultos entre sus pertenencias y sin pagarlos. El valor de los productos sustraídos ascendía a 1.200 euros.
Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 14 de marzo, cuando los vigilantes de seguridad del propio comercio detectaron la actitud sospechosa de las dos mujeres. Según la información facilitada, ambas trataban de abandonar el local con diferentes prendas y productos escondidos, sin pasar por caja.
Ante esta situación, el personal de seguridad actuó de inmediato. Los vigilantes procedieron a retener a las sospechosas dentro del establecimiento y avisaron rápidamente a la Policía Nacional, que se desplazó al lugar pocos minutos después.
A su llegada, los agentes se hicieron cargo de la intervención. Los vigilantes entregaron a las dos mujeres junto a los efectos supuestamente sustraídos, tras lo que los policías llevaron a cabo su identificación y posterior detención como presuntas responsables de un hurto.
El caso ha vuelto a poner de relieve la importancia de la colaboración entre la seguridad privada y la Policía Nacional en la prevención de delitos en comercios y grandes superficies. Este tipo de coordinación permite una respuesta más rápida ante incidentes y refuerza la protección tanto de los establecimientos como de los clientes.
En este sentido, la Policía Nacional ha destacado el papel de los vigilantes de seguridad privada, así como el trabajo de coordinación que se mantiene de forma constante a través de la Unidad Territorial de Seguridad Privada. Esa colaboración facilita la comunicación entre ambas partes, mejora la capacidad de reacción y ayuda a reforzar la seguridad ciudadana.
Tras su detención, las dos mujeres fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente. Finalmente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia decretó para ambas la libertad con cargos.
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