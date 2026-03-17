Detenido tras robar dos días seguidos en un lavadero de coches en Cuarte de Huerva: se llevó un botín de 87 euros
El individuo, con antecedentes policiales, se enfrenta a cargos por dos delitos de robo con fuerza y otros dos contra la seguridad vial, tras ser detenido por la Guardia Civil
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años en Cadrete después de que presuntamente robara en dos ocasiones consecutivas en un lavadero de coches situado en una estación de servicio de Cuarte de Huerva. Aunque el botín apenas alcanzó los 87 euros, los desperfectos causados en las instalaciones elevaron la factura hasta los 5.800 euros.
Los hechos se produjeron durante el pasado fin de semana, en concreto los días 14 y 15 de marzo. Según la información facilitada, el arrestado forzó las máquinas del lavadero con un destornillador para acceder a la recaudación. La cantidad sustraída fue mínima, pero los daños materiales fueron muy superiores y han convertido el caso en un nuevo ejemplo de cómo un robo de escaso valor puede acabar generando pérdidas muy elevadas para el negocio afectado.
La investigación permitió a los agentes seguir la pista del sospechoso en muy poco tiempo. Las gestiones realizadas por efectivos de seguridad ciudadana llevaron hasta su domicilio en Cadrete, donde fue localizado y detenido a última hora del domingo.
Al arrestado no solo se le atribuyen los dos robos en el lavadero. La Guardia Civil también le imputa otros dos delitos contra la seguridad vial, ya que supuestamente se desplazó hasta el lugar de los hechos conduciendo el vehículo de un familiar sin tener permiso de conducción.
El detenido es un varón de nacionalidad española y contaba además con antecedentes policiales. En total, se le imputan dos delitos de robo con fuerza en las cosas y dos delitos contra la seguridad vial.
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