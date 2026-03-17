Un detenido en Fuentes de Ebro tras una operación contra el terrorismo islámico

La Policía Nacional ha detenido este sábado a una persona en el marco de una operación contra el terrorismo islámico en Fuentes de Ebro. La operación, que depende de la Audiencia Nacional, ha sido declarada secreta y se desconoce si habrá más detenciones. El arresto se produjo la madrugada del 14 de marzo en una vivienda en el acceso a la localidad desde Quinto.

La operación antiyihadista está siendo desarrollada por la Comisaría General de la Información de la Policía Nacional, con agentes que se trasladaron desde Madrid. Los agentes le atribuyen delitos de adoctrinamiento y autorradicalización, según fuentes próximas al caso. El presunto yihadista espera a comparecer este miércoles ante la autoridad judicial en la Audiencia Nacional, que tiene decretado el secreto sobre esta investigación.

Según fuentes municipales, el arresto ha causado una gran sorpresa en la localidad. "Nunca puedes pensar que algo así esté sucediendo en el pueblo", han indicado. La persona detenida, mayor de edad, no tenía gran trato con el resto de la población y podría ser de origen argelino. El caso permanece abierto, y la calificación penal de la conducta del supuesto terrorista podría ampliarse en las próximas horas. En el marco de la operación también habría sido capturada un segundo sospechoso que habría sido puesto en libertad tras tomarle declaración.

La última operación por terrorismo islámico en Aragón se produjo el pasado mes de abril en Zaragoza. En aquella ocasión la Comisaría General de Información (CGI) del Cuerpo Nacional de Policía desarrolló una operación contra el yihadismo que se saldó con la detención de un vecino de la calle Las Armas, en el barrio del Gancho.

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Previamente, el Servicio de Información de la Guardia Civil había detenido en noviembre de 2024 en la localidad zaragozana de Caspe a un varón de origen magrebí como presunto autor de delitos de terrorismo al encontrarse inmerso en «un avanzado proceso de radicalización yihadista» hasta el punto de que, supuestamente, llevó a cabo actividades de adoctrinamiento sobre terceros desde la vivienda en la que residía en la calle Mequinenza.