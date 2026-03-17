Expulsado de España un ciudadano nigeriano detenido en Zaragoza y con una larga lista de antecedentes

La Policía Nacional ha ejecutado la expulsión de un ciudadano de nacionalidad nigeriana al que las autoridades consideraban un peligro para el orden y la seguridad pública. La salida de España se hizo efectiva el pasado 10 de marzo, en una operación en la que participaron agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza junto a la Unidad Central de Repatriaciones (UCER).

La medida no fue improvisada. La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza había decretado su expulsión el pasado 13 de febrero, y pocos días después, el 18 de febrero, se procedió a su detención para hacer efectiva esa resolución. Tras pasar a disposición judicial, se acordó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, donde permaneció hasta que se organizó el vuelo para su expulsión definitiva.

Según la información policial, el hombre acumulaba numerosas detenciones previas y también tenía múltiples requisitorias de búsqueda y detención emitidas por autoridades judiciales y policiales. Entre sus antecedentes figuraban delitos de robo con violencia e intimidación, coacciones, hurto, quebrantamiento de condena, malos tratos en el ámbito familiar, lesiones y atentado contra la autoridad.

Además, también le constaban antecedentes policiales por otros hechos de especial gravedad, entre ellos delitos contra la salud pública, así como por abuso sexual y agresión sexual, entre otros.

Tras completar todos los trámites judiciales y administrativos, la expulsión se ejecutó en un vuelo organizado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Con esta medida, las autoridades cierran un procedimiento iniciado semanas antes y que tenía como objetivo apartar del territorio nacional a una persona considerada especialmente conflictiva por su historial.

Noticias relacionadas

Junto a la expulsión, al ciudadano se le ha impuesto una prohibición de entrada en España y en todo el espacio Schengen durante diez años, una medida que impide su regreso no solo a territorio español, sino también a los países incluidos en esa zona europea de libre circulación.