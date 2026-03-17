El Gobierno pide "rearmarse" para luchar contra el machismo "extremo" tras el asesinato de una vecina de Barbastro

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido a toda la sociedad, instituciones y administraciones "rearmarse" ante el machismo "extremo" que se ha cobrado la vida de 13 mujeres desde el inicio de año.

Durante la rueda de prensa posterior a Consejo de Ministro, Saiz ha lamentado que en la últimas horas se hayan confirmado los asesinatos machistas de una mujer de 64 años en Pedreña (Cantabria) este fin de semana, y el de una mujer de Colungo (Huesca) el pasado 17 de enero, cuyo cadáver fue hallado en un barranco.

"2026 está siendo insoportable. A la semana más de una mujer muere asesinada y no hay palabras para describir este auténtico horror", ha dicho tras recalcar que "negar esta realidad cuesta vidas".

Saiz ha apelado a las instituciones, a todas las administraciones y a la sociedad en su conjunto que "nos rearmemos contra este machismo extremo" y ha recordado el 016 un número de ayuda a mujeres víctimas de violencia de género que no deja rastro en la factura, aunque si se debe borrar el historial de llamadas.

Precisamente, el Ministerio de Igualdad reúne esta tarde al comité de crisis para analizar los cinco feminicidios ocurridos en febrero tras los 13 asesinatos en menos de tres meses.

Esta es la segunda vez que se convoca en 2026 el comité, que reúne a representantes de los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, junto con la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas afectadas.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.