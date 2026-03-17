Unas cámaras térmicas con "alto grado de detalle" grabaron el asesinato de Plasencia de Jalón

El escenario del crimen, entre placas solares en un paraje bastante retirado del núcleo de Plasencia de Jalón, auguraba una compleja investigación para esclarecer la muerte de Francisco Hernández Rodríguez, alias Beny. Pero la Guardia Civil pudo orientar pronto su investigación gracias a unos dispositivos que pasaron desapercibidos para sus presuntos asesinos entre la penumbra de aquella fatídica noche del 2 de diciembre de 2025. Y es que los investigadores han contado con la gran ayuda de las cámaras térmicas de la planta fotovoltaica donde se torturó y dio muerte a este joven de 29 años. Son unos documentos que les han reportado unas imágenes con "un alto grado de detalle" según consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario.

De esta forma se ha podido visualizar el momento exacto en el que la víctima fue tiroteada a bocajarro -a menos de un metro de distancia- con una escopeta de perdigones que le causó una herida de bala en el tórax y en el brazo izquierdo. Porque la autopsia revela que la causa fundamental de la muerte de Beny fue una "herida por arma de fuego" además de un traumatismo craneoencefálico severo al recibir varios golpes que le provocaron una fractura de 14 centímetros de diámetro. Y también le infligieron heridas con arma blanca en la cara cuando ya estaba muerto, antes de que le arrastraran con un vehículo y depositaran en una zona en la que se prendió fuego a su cadáver...

Es una combustión que se vio favorecida por un líquido acelerante que bien podría tratarse del mismo combustible que el propio Beny adquirió esa noche en una gasolinera de Épila, donde las cámaras del área de repostaje revelan que estuvo acompañado de uno de los tres detenidos tras reunirse ambos en Bárboles. Y es que ayer se detalló por parte del responsable de la investigación, el teniente coronel Óscar Vergara, que Beny cayó en la trampa de tres conocidos en lo que valoró como un crimen "premeditado" vinculado a "una deuda por dinero y droga".

La investigación

En las inmediaciones se pudo encontrar su forropolar, cerca de una balsa de agua se halló su teléfono móvil y a unos 950 metros se localizó su vehículo, un Ford Mondeo que también quedó calcinado. A este vehículo le comenzaron a seguir la pista los investigadores en la gasolinera de Épila, donde se le vio por primera vez pasadas las 01.00 horas. Y sobre las 06.30 horas se idio por concluido el trasiego de los tres detenidos en este entorno conocido a nivel local como La Lomaza, donde se ubican un Citroën Picasso y un Jeep Grand Cherokee.

MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Es una información que consta en las actuaciones que dirige la titular de la Plaza numero 1 de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina. Por el momento algunas de las diligencias todavía permanecen bajo secreto de sumario, ya que no se descarta que se practiquen más detenciones por "encubrimiento" de los tres detenidos, Rafael G. C. (España, 1972), Salvador G. G. (España, 1988), José G. H. (España, 2002), dos de ellos defendidos por la abogada Olga Oseira. A la familia de Beny la representa el el abogado Javier Elía.