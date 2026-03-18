Aagesen asegura que está enviando la documentación pedida por el juez del caso Forestalia

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que ya se está analizando la documentación solicitada sobre Forestalia para ser enviada a la Justicia. Aagesen ha realizado este anuncio al ser interpelada en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por el diputado del PP Jaime de Olano sobre el caso de corrupción medioambiental que afecta a su Ministerio y a la empresa de renovables Forestalia.

En su respuesta, la ministra ha defendido que este Gobierno aplica la máxima de "tolerancia cero contra la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima transparencia". "Además, también quiero que usted sepa que los expedientes sujetos a esta investigación se encuentran recurridos y actualmente suspendidos por vía administrativa", añadió al respecto.

Aagesen rompió también una lanza en favor del trabajo de su Ministerio y aseguró que "se hacen y han hecho bien las cosas", ya que desde el primer momento se ha trabajado para "desbloquear una transición energética que venía totalmente parada".

"Durante el año 2012 hasta el año 2018 en Europa crecieron las energías renovables un 86%, en España prácticamente nada. Ha llegado este Gobierno y ha crecido un 150%, creando competitividad, creando un sistema energético más resiliente y oportunidades", recriminó al diputado popular.

Asimismo, subrayó que, en un contexto "tan complicado" como el actual", la política del Gobierno, alejándose de los combustibles fósiles, ha demostrado ser la acertada, ya que permite al país ser "más resiliente" y, además, le sitúa en "una posición muy favorable respecto sus colegas europeos".

"Desde luego le puedo asegurar que este Gobierno y este Ministerio actúa con rigor, con responsabilidad y también espero que ustedes hagan lo mismo, y espero que lo hagan cuando presentemos ese plan de respuesta integral contra la guerra", aseveró.

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de "operar una organización criminal, sin que hiciera nada ante las advertencias de los funcionarios". "Señora Aagesen, dice que han hecho bien las cosas. Cualquiera diría que no ha habido un apagón en España y que nos han dejado a cero como Cuba, por su incompetencia", afirmó.

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De Olano consideró que "cuando hay confesiones de los delincuentes, expedientes manipulados y mordidas multimillonarias, el silencio no es prudencia". "Esto que hacen ustedes no es transición. Es pura corrupción con etiqueta verde", dijo.