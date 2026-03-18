Atropello y fuga en Maella: un menor de 14 años acaba en quirófano y el conductor se marcha sin prestar auxilio

La Guardia Civil investiga a un conductor por un grave siniestro ocurrido en la carretera A-221, a la altura del kilómetro 75,100, en el término municipal de Maella (Zaragoza), en el que resultó herido de gravedad un ciclista de 14 años. El menor tuvo que ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas a consecuencia de las lesiones.

Los hechos se remontan al 27 de octubre, cuando el adolescente circulaba con su bicicleta, perfectamente equipado, por el arcén de una rotonda. Según la investigación, en ese momento fue adelantado a gran velocidad por un turismo todoterreno cuyo conductor no habría respetado la distancia mínima de seguridad. Esa maniobra habría provocado, presuntamente, un vuelco longitudinal del ciclista —una “vuelta de campana”— como consecuencia del llamado “Efecto Venturi”, un fenómeno que puede desestabilizar al ciclista cuando un vehículo pasa demasiado cerca.

Tras el impacto, el conductor del turismo se detuvo unos metros más adelante, pero no prestó auxilio al menor y abandonó el lugar al comprobar que otros usuarios se paraban para socorrer al herido. La víctima, de 14 años, quedó en estado grave y necesitó atención médica urgente.

A partir de las gestiones realizadas por la Unidad de Investigación y Seguridad Vial del Sector de Tráfico de Aragón, los agentes lograron determinar la identidad del conductor y esclarecer las circunstancias del siniestro. Como resultado, el pasado 13 de febrero el presunto responsable, un varón de 40 años, fue investigado en dependencias oficiales de la Guardia Civil de Caspe.

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Se le atribuyen dos supuestos delitos: lesiones graves por imprudencia y abandono del lugar del accidente. Según la información facilitada, el investigado podría enfrentarse a penas de 1 a 3 años de prisión por las lesiones graves por imprudencia, además de una retirada del permiso de conducir de 1 a 4 años. A ello se suma el delito de abandono del lugar del accidente, castigado con penas de 6 meses a 4 años de prisión y también con retirada del carné de 1 a 4 años.