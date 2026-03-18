La Audiencia de Zaragoza da 'carpetazo' a la muerte de dos pescadores alemanes en el embalse de Mequinenza

La muerte de los pescadores alemanes Christoph Julius Walter Bonei y Jurgen Erik Hagenlocher en un accidente entre dos embarcaciones en el embalse de Mequinenza fue fruto de su embestida a una segunda lancha, la cual pilotaba un ciudadano checo que ha permanecido investigado por dos homicidios imprudentes al discutirse que realizó "una maniobra ineficiente" para evitar el siniestro aquel 31 de mayo de 2019. Pero casi siete años después se acaba de zanjar el debate. Y es que la Audiencia Provincial de Zaragoza acaba de archivar la causa al concluir que la causa del siniestro fue la acción de los dos difuntos: "abordar la embarcación del investigado".

Así se desprende del auto de la Sección Tercera, cuyo ponente ha sido el magistrado José Ignacio Martínez a la hora de confirmar el archivo que en el mes de noviembre de 2025 ya dictó la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Caspe. De esta forma se entiende que no se puede apreciar un "nexo causal" entre la acción del investigado, "adoptar una maniobra ineficiente de elusión del accidente", y el trágico desenlace de los dos varones alemanes motivado por su acción de "abordar la embarcación del investigado.

Los argumentos de la Sala

"Si bien parece que la maniobra ejecutada por el investigado no fue adecuada para evitar el accidente, no puede afirmarse con una probabilidad rayana en la certeza que la conducta omitida hubiera evitado la lesión (...) La acción evasiva del investigado no fue la causante del accidente, sino en todo caso, al no ser ejecutada con la pericia necesaria, no disminuyó sus efectos", expone el tribunal adscrito a la Sección Tercera, que exonera de cualquier tipo de responsabilidad penal al investigado, defendido por el abogado Javier Ferreira, del despacho Kylo Abogados.

Es el punto y final de un trágico suceso que tuvo lugar el viernes día 31 de mayo de 2019, sobre las 19.30 horas, cuando la lancha de los dos fallecidos chocó contra la embarcación que pilotaba el investigado junto a otros dos ciudadanos eslovenos. Y no fue hasta la semana siguiente, hasta el 4 de junio, cuando el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) halló los dos cadáveres a unos 1.000 metros del Club Náutico de Caspe. Lo lograron gracias al sónar que los pescadores de la zona utilizan para detectar los siluros.