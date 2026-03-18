Así es la zona de Colungo donde se encontró el cuerpo sin vida de María Paloma

Aragón sigue conmocionado por el asesinato de María Paloma, vecina de Barbastro que apareció muerta en Colungo el pasado 18 de enero. La Guardia Civil investiga el caso como un presunto crimen machista y la existencia de una trama económica de enriquecimiento entre el principal imputado, que mantenía una relación sentimental con la víctima, y su exmarido. El hallazgo del cuerpo sin vida de María Paloma se produjo en un entorno abrupto a las afueras de Colungo, a unos cinco kilómetros del pueblo, en plena Sierra de Guara.

Se trata de una zona de barranco seco, de acceso complicado y con muy poca cobertura móvil. Además, la carretera que pasa por allí no es especialmente transitada, lo que refuerza la sensación de aislamiento.

El punto concreto del hallazgo está entre dos puentes conocidos en la zona: el de la Palomera y el de las Gargantas. El primero, según cuentan los vecinos, es bajo y casi pasa desapercibido si no sabes que está ahí. El de las Gargantas, en cambio, sí llama la atención: tiene unos 80 metros de altura y es conocido porque numerosos aficionados se acercan al lugar para practicar 'puenting'. Esta circunstancia arroja luz a la altura del mismo.

Fue desde uno de esos puentes, el de las Gargantas, desde donde un grupo de senderistas vio el cuerpo el pasado 18 de enero. La víctima habría fallecido el día anterior, el 17. El cuerpo estaba en el fondo del barranco, en un punto al que no es fácil llegar.

Bajar hasta allí no es sencillo. En el caso del puente de las Gargantas, hay un desnivel importante y el terreno está lleno de piedras sueltas, por lo que hay que extremar las precauciones porque pueden desprenderse con facilidad. Otro detalle que llamó la atención es que el cuerpo estaba en buen estado, prácticamente intacto y solo con algún rasguño.

Senderismo y barranquismo

Entre ambos puentes discurre el barranco de las Palomeras, una zona por la que pasan senderistas y aficionados al barranquismo. El acceso habitual se hace desde el puente de la Palomera, en la carretera A-2205, entre Colungo y Arcusa. Es un recorrido conocido por sus tramos estrechos, los llamados “oscuros”, excavados en la roca. Es una zona en la que es interesante visitar los puentes del barranco de las Palomeras y de las Gargantas para contemplar los abismos que se abren entre los conglomerados del Fornocal.

Colungo está a un paso de Alquézar, uno de los enclaves más visitados de la zona, y forma parte del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara y del Parque Cultural del Río Vero. Es un entorno muy frecuentado por senderistas y amantes de la naturaleza, con rutas y descensos de barrancos muy conocidos, especialmente en el río Vero.

Con todo, se trata de un lugar apartado, aunque muy frecuentado para actividades de naturaleza cuando hace buen tiempo. Colungo es un municipio del prepirineo aragonés que está ubicado a una distancia de 50 kilómetros de Huesca y de 25 kilómetros de Barbastro, localidad donde residía María Paloma.

Así es la zona donde se encontó el cuerpo de María Paloma / Miguel Ángel Gracia

Colungo, sorprendido

La noticia ha alterado la tranquilidad de este pequeño pueblo aragonés donde apenas residen un centenar de vecinos. La información que ha circulado ha sido muy limitada. Se ha hablado de un hallazgo, de una muerte, pero sin detalles.

Eso sí, la presencia de la Guardia Civil en la zona no pasó desapercibida, aunque tampoco hizo saltar las alarmas. Durante horas, los agentes trabajaron en el entorno, con continuos movimientos de vehículos oficiales y la intervención de la funeraria. Incluso se llevaron a cabo labores de reconstrucción de los hechos sobre el terreno. Aun así, nadie imaginaba entonces que detrás pudiera haber un crimen. “Aquí en el pueblo lo único que sabíamos es que habían encontrado a una señora muerta. Preguntaron si alguien la conocía o si la había visto por aquí, pero nadie sabía nada más”, explica Dionisio, vecino de la localidad.

“Subía y bajaba la Guardia Civil, la funeraria… pero desde el 18 de enero no se volvió a saber nada. Se quedó ahí. Hasta esta semana, que ha sido una sorpresa, porque en las noticias hablaban de un crimen en Colungo y aquí nadie sabíamos nada”, añade. Ese silencio informativo durante semanas ha marcado la percepción del caso en el municipio. “No se sabe dónde pudo pasar, si fue en Barbastro o en el barranco. Aquí en el pueblo no sabíamos nada. Solo que la habían encontrado muerta”, insiste Dionisio.

En los últimos días, con la difusión de la noticia y el avance de la investigación, el tema ha irrumpido con fuerza en la vida cotidiana del pueblo. “Ha sido un tema de conversación constante, porque todo el mundo llamaba preguntando qué había pasado en Colungo”, explica.

La misma sensación de sorpresa comparte Pedro, otro vecino, que reconoce que el caso apenas tuvo recorrido en su momento. “Hace unas semanas se comentaba algo, pero sin más. Decían que era alguien del pueblo y no, aquí nos conocemos todos, somos cuatro gatos. Es una señora de fuera, de Barbastro”, relata.

“En su momento se dijo que la habían encontrado en un barranco y no se escuchó nada más. Y ahora, de golpe, aparece todo esto y parece que puede ser un crimen. Nos ha sorprendido a todos”, añade.

En su caso, el suceso le ha afectado especialmente por motivos personales. “Estoy un poco tocado, porque hace tres años perdí a una hija en Barbastro. Cuando oyes algo así te interesa saber qué ha pasado, pero no había información. Y ahora, de repente, sale todo. Es raro… algo hay”, concluye.