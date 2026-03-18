Ocho condenados en Zaragoza por un 'roto' de 7.600 euros a El Corte Inglés en plena campaña de Navidad

El Corte Inglés estuvo a punto de sufrir un gran revés en plena campaña de Navidad en 2022. Porque una banda afincada en Zaragoza llegó a realizar 492 pedidos por un importe de 97.000 euros a través de un uso fraudulento de las tarjetas de compra de diversos titulares. Pero, afortunadamente, 440 de los 492 pedidos se anularon a tiempo y el perjuicio a la compañía solo ascendió a 7.681 euros. En cualquier caso, ocho acusados han reconocido los hechos este miércoles en la Audiencia Provincial de Zaragoza y han aceptado penas que en su conjunto suman siete años y dos meses de cárcel por un delito continuado de estafa y un delito de pertenencia a grupo criminal.

Estos son los términos del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, el abogado de El Corte Inglés y las defensas ejercidas por Inmaculada Pérez, Luis Ángel Marcén, Joaquín Celma, Olga Oseira y Virgina Castillo. De tal modo que Carlos O. G. ha aceptado una pena de un año y seis meses de cárcel, José Miguel S. R., Yeray D. C. y Francisco Javier B. P. han aceptado un año de cárcel y María Pilar D. C., Ainoa C. P., Yarima H. N. y Óscar A. S. han aceptado ocho meses de cárcel. A todos ellos se les ha rebajado de forma considerable la condena al aplicarse la atenuante muy cualificada de reparación del daño por el abono íntegro de los 7.681 euros en las arcas del Juzgado.

El 'modus operandi'

En el escrito de acusación de la Fiscalía se hace constar diversos modus operandi, relacionados con "conductas fraudulentas" a través del teléfono móvil u otros medios electrónicos, "siempre guiados por la intención de obtener un importante beneficio económico y usando para ello una red de mulas a las que captan para la apertura de cuentas bancarias que quedan a disposición de la organización para uso de las citadas defraudaciones".

De esta forma cometieron varios fraudes a través de la plataforma de venta online de El Corte Inglés, desde donde se detectó que se estaban utilizando los números de las tarjetas de compra de diversos titulares sin que los clientes conocieran la realización de estos mismos pedidos. Y es que, "bien por sí mismos o auxiliados por terceras personas desconocidas", los acusados emplearon métodos y manipulaciones informáticas para obtener los datos de las tarjetas de compra El Corte Inglés. Así alteraron también el nombre del receptor, su teléfono y su domicilio de entrega para que llegaran a varios domicilios de la capital aragonesa.