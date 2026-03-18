Este es el pequeño pueblo de Aragón que ha vivido un asesinato machista y busca a otra mujer desaparecida hace 17 años

Un pequeño pueblo del Alto Aragón convive desde hace años con una sombra difícil de borrar. En pleno corazón de la provincia de Huesca, esta localidad ha visto cómo una mujer desaparecía sin dejar rastro y otra yacía sin vida bajo uno de los puentes que le rodean. Entre estos dos sucesos han transcurrido 17 años. No tienen relación, pero han terminado por entrelazarse en la memoria colectiva de sus vecinos.

Se trata de Colungo, una localidad del prepirineo oscense situada a pocos kilómetros de Alquézar, uno de los destinos turísticos más conocidos de la zona, en pleno entorno del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. A apenas 25 kilómetros de Barbastro y a unos 50 de Huesca, el municipio, que apenas sobrepasa la cifra de 100 vecinos, ha vuelto a la actualidad por un nuevo caso de violencia machista.

La reciente muerte de María Paloma ha reabierto una herida que nunca terminó de cerrarse. El recuerdo se remonta al 12 de julio de 2009, cuando Françoise Dasnois, una mujer belga de 48 años, desapareció sin dejar rastro durante una excursión con su pareja y sus dos hijos. Nunca se volvió a saber de ella. En un momento de la jornada, la mujer se sintió mal y paró a descansar. El resto de la expedición siguió adelante, pero cuando regresó ya no estaba.

Durante años, el caso quedó envuelto en el misterio. Sin pistas concluyentes ni avances significativos, la desaparición fue diluyéndose en el tiempo, aunque nunca en la memoria de quienes la conocieron o siguieron su historia.

Caso reabierto en Bélgica

Ahora, casi dos décadas después, la justicia belga ha dado un giro relevante. La Fiscalía de Namur reabrió la investigación a finales de 2025 e imputó por asesinato a quien entonces era la pareja de Françoise y padre de sus hijos, al considerarlo principal sospechoso de su desaparición.

Las autoridades continúan investigado las circunstancias exactas de los hechos e intentar localizar un cuerpo que nunca fue encontrado a pesar de las batidas de la Guardia Civil, y en las que también participaron voluntarios.

En un entorno marcado por la tranquilidad y el turismo rural, los vecinos vuelven a mirar al pasado mientras tratan de asimilar una nueva tragedia.