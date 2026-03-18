Detenida una de las hermanas Carbonell por volver a robar a la misma anciana en Zaragoza

Clara Carbonell ha vuelto a las andadas en Zaragoza: ha vuelto a robar a una anciana, ha vuelto a ser detenida y un juez le ha vuelto a poner en libertad. Y lo ha hecho cuando apenas se cumple un mes desde que sumara una nueva condena por robar con este mismo modus operandi del que ha hecho su modus vivendi: acceder a los domicilios de personas vulnerables pidiéndoles un vaso de agua. En esta ocasión, de hecho, la Policía le ha arrestado por hurtar joyas a una mujer a quien el 3 de febrero sustrajo efectos por un valor de 12.000 euros, precisamente, la misma víctima que ya se cobró en 2024 y en 2025 según la información recabada por los investigadores.

De esta forma se llevó varias joyas aunque varias han podido recuperarse en establecimientos de compraventa de oro de la capital aragonesa. Se trata de una mujer que conocía "el entorno" y "las rutinas" de su víctima según han informado fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, desde donde han recalcado la "especial situación de vulnerabilidad" de la anciana. Es una persona que vive sola, que sufre problemas de salud y que carece de un entorno familiar o social que le proporcione protección.

El 'modus operandi'

"En esta ocasión comenzaron una conversación en las inmediaciones del domicilio y, en un momento dado, le solicitó un vaso de agua, accediendo a ello la víctima (...) Siendo este el tercer episodio delictivo, todos ellos cometidos mediante engaño y aprovechando su fragilidad personal", expone la Policía sobre la forma en la que Clara Carbonell accedió a la vivienda de la anciana sobre las 12.30 horas del 3 de febrero. Y fue detenida el jueves día 12 de marzo.

Asistida de la abogada Olga Oseira, la detenida quedó en libertad tras pasar el pasado viernes a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, en funciones de guardia. En total suma una veintena de antecedentes por hechos similares y, sin ir mas lejos, un Juzgado de la capital aragonesa le impuso en el mesde febrero una pena de 18 meses de cárcel por robar a ancianas en el barrio de Torrero y en el centro. Junto a ella fue condenada su hermana Isabel a 25 meses de prisión.