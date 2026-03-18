Una violenta reyerta acaba con varios heridos y detenidos en un polígono industrial de Calatayud

Una reyerta registrada en la tarde de ayer en Calatayud se saldó con varios heridos y detenidos, según han informado la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15.30 horas en el polígono industrial de Mediavega, donde se enfrentaron los ocupantes de dos vehículos en plena vía pública, generando momentos de gran tensión entre quienes se encontraban en la zona.

Al parecer, los implicados mantenían "rencillas" previas por causas que aún no han sido descubiertas. La discusión derivó rápidamente en una pelea de gran violencia en la que se emplearon objetos contundentes, como barras de hierro, así como armas blancas, lo que elevó considerablemente la gravedad del suceso y obligó a intervenir con rapidez a los servicios de emergencia.

Como consecuencia de la agresión, varios participantes resultaron heridos de diversa consideración. Los afectados fueron atendidos en un primer momento en el lugar de los hechos y posteriormente trasladados al Hospital Ernest Lluch, donde uno de ellos permanecía bajo observación tras presentar lesiones producidas por arma blanca.

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Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, que lograron controlar la situación y proceder a la detención de los presuntos responsables. A los arrestados se les imputan delitos de lesiones y riña tumultuaria. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del enfrentamiento, el origen del conflicto entre los implicados y si existen más personas relacionadas con estos hechos.