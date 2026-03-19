Cinco heridos y un rescate, el balance del accidente de tráfico en la A-121 a su paso por Zaragoza

Cinco personas han resultado heridas este jueves en un accidente de tráfico registrado en la A-121, a la altura de Alberite de San Juan (Zaragoza), tras la colisión de dos turismos.

La DPZ ha informado este jueves de este siniestro, por el que uno de los heridos ha tenido que ser trasladado en el helicóptero del 112.

Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han recibido el aviso a las 12.00 horas y hasta el lugar del suceso se han trasladado efectivos del parque de Tauste (Zaragoza), que han tenido que rescatar a uno de los heridos del vehículo en el que viajaba.

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También han intervenido la Guardia Civil, Protección Civil y el 061.