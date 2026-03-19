Condenado por romperle un dedo al agente que le intervino medio kilo de speed en Zaragoza

Cargar con medio kilo de speed en una mochila no es lo mismo que llevar una papelina en el bolsillo. De ahí los nervios de un vecino de Zaragoza de nombre Iker J. C. que el 12 de julio de 2025 caminaba por la calle San Antonio Abad. Por eso le dio el alto una patrulla de la Policía. Y sabedor del botín que escondía se dio a la fuga aunque en el transcurso de la huida le fracturó un dedo a uno de los agentes. Son unos hechos que este martes reconoció en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde aceptó una pena de tres años de cárcel por un delito de tráfico de drogas y el pago de multas e indemnizaciones por un importe total de 5.840 euros.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo del abogado Carlos Álvarez de Eulate en representación de Jupol y la defensa ejercida por el abogado Alejandro Sarasa. Por el delito de resistencia y por el delito de lesiones aceptó dos multas de 1.920 euros a razón de ocho euros al día durante ocho meses. Y deberá indemnizar al agente lesiones con el pago de 2.000 euros tal y como dictó in voce el presidente del tribunal adscrito a la Sección Primera, el magistrado Alfonso Ballestín.

En prisión

Desde entonces permanece en prisión este varón de nacionalidad ecuatoriana, a quien los agentes le intervinieron 525 gramos de speed valorados en 15.645 euros según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía. Es una sustancia que estaba "preordenada" al tráfico o a la venta ilícita de la misma entre terceros compradores, un delito de tráfico de drogas por el que el ministerio público solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de cárcel que se rebajó al reconocerle la atenuante de drogadicción.

Por eso se inició un forcejeo para evitar que el agente le interviniera la mochila y en el transcurso de esta disputa le fracturó el dedo anular de la mano derecha, unas lesiones de las que tardó en curar 33 días. A pesar de su huida se le logró interceptar en las inmediaciones, "oponiendo una fuerte y activa resistencia" hasta que los agentes pudieron cachear la mochila y encontrar los 525 gramos de speed.