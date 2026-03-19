Detenido por robar en dos peluquerías, un restaurante, un gimnasio y un taller en Zaragoza

En dos peluquerías, en un restaurante, en un taller mecánico y en un gimnasio. Al descuido y por la fuerza. Por la mañana, al mediodía y por la tarde. En la zona de Aragonia, en el Picarral y en Las Fuentes. Es, a grandes rasgos, la huella delictiva de un veterano ladrón a quien este mismo lunes detuvo la Policía por la presunta comisión de tres hurtos y de dos robos con fuerza en Zaragoza. De esta forma se ha puesto fin a las andanzas de este varón de 41 años, quien a lo largo de las últimas semanas, desde finales de enero hasta finales de febrero, ha ido obteniendo pequeños caudales en los golpes cometidos en estos cinco establecimientos según ha podido saber este diario.

Es una investigación que han desarrollado de forma coordinada las comisarías de Arrabal y de Delicias, cuyos investigadores adscritos al Grupo de Policía Judicial han cruzado sus pesquisas tal y como se venían sucediendo estos episodios delictivos. Porque los dos primeros robos tuvieron lugar el 30 de enero en una peluquería de la calle Violeta Parra y en un taller mecánico de la avenida San Juan de la Peña. En el primero de los establecimientos se llevaron un bolso y en el segundo se llevaron unos 300 euros de la caja registradora.

Otros robos y hurtos

Pero hubo que esperar hasta mediados del mes de febrero para que este varón volviera a la carga. Lo hizo el día 17 en un conocido restaurante de la avenida Juan Carlos I, de donde se llevó unos 500 euros de la caja registradora. Solo tres días después, el 20 febrero, accedió a un gimnasio de la calle Leopoldo Romeo para sustraer 600 euros en efectivo. Y el 26 de febrero se coló en una peluquería canina de la calle Joaquín Sanz Gadea, donde echaron de menos unos 300 euros.

En todos los casos constan denuncias de los perjudicados, lo que llevó a abrir sendas investigaciones que acaban de converger en F. J. A. S. por el modus operandi y otras pruebas que ayer por la mañana se entregaron en el Juzgado de Guardia. Y es que los investigadores pudieron identificar a este varón de nacionalidad española gracias a las cámaras de videovigilancia con las que cuentan algunos de estos establecimientos además de las muestras de huellas que tomaron los agentes de Policía Científica tras alertarse de lo sucedido a través de la sala del 091.

Asistido de la abogada Olga Oseira, el detenido quedó en libertad tras pasar ayer a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, en funciones de guardia. En total suma medio centenar de detenciones por hechos similares, por robos con fuerza y hurtos, pero también por violencia de género o robos con violencia.