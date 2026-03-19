Dos detenidos por lanzar una pedrada a un cliente de la Sala Garden en Zaragoza

Otro altercado en la Sala Garden de Zaragoza. La Policía detuvo la madrugada de este lunes a un joven de 20 años y a un menor de edad por apedrear a un venezolano de 34 años a la salida de esta discoteca de la calle San Juan Bosco. Por eso tuvo que recibir varios puntos de aproximación en la cabeza tras la agresión que sufrió sobre las 06.30 horas del 15 de marzo, lo que obligó a intervenir a varias patrullas policiales para detener a los dos agresores en la calle Pedro Lucas Gallego una vez que se dieron a la fuga. Y mientras que el menor se entregó esa misma noche a sus progenitores, el mayor de edad quedó ayer en libertad tras dormir las dos noches anteriores en los calabozos.

A la víctima de la agresión se le trasladó hasta el hospital Universitario Miguel Servet, donde recibió asistencia sanitaria en Urgencias con varios puntos de aproximación. Fue la respuesta que se dio a la llamada que recibió la sala del 091, de tal manera que hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos efectivos encontraron a la víctima con una herida en la cabeza de la que emanaba abundante cantidad de sangre.

El motivo del altercado

A las puertas de la discoteca pudieron conocer de primera mano lo que había pasado, que los dos agresores habían comenzado a molestar a una amiga según les contó la propia víctima. De este modo les explicó que O. A. D. O. (Nicaragua, 2006) y G. A. R. (España, 2009) se habían envalentonado hasta el punto de que marcharon de allí bajo amenazas de muerte como "esto no se va a quedar aquí", "vamos a ir a por ti" o "te vamos a matar". Pero volvieron a la carga: O. A. D. O. le lanzó una piedra que pudo esquivar, pero no pudo hacer lo mismo con la piedra que le lanzó el menor de edad.

Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido quedó en libertad tras pasar ayer a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza, en funciones de guardia. A este joven nicaragüense le consta una orden de expulsión de España dictada en el mes de junio de 2025, por lo que su situación administrativa en territorio nacional es irregular. En total suma tres detenciones por delitos de amenazas, robo con violencia y contra la salud pública.