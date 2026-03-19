El nuevo juez instructor del asesinato machista de Colungo ratifica el ingreso en prisión de la pareja de María Paloma

El nuevo juez que instruye el asesinato machista de Colungo (Huesca) ha ratificado este lunes la prisión provisional para Juan Julián S. S., la pareja sentimental de la difunta María Paloma Bardají Sánchez cuyo cadáver se halló el 18 de enero en el fondo del barranco de La Palomera. Ha sido una vista que ha convocado el juez Guillermo Cué Avello tras inhibirse la causa a su órgano judicial por tener la competencia en materia de violencia de género, pues cualquiera que sea el móvil del crimen existía una relación afectiva entre la víctima y Juan Julián S. S. De esta forma las pesquisas se inhibieron de la Plaza número 2 a la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbastro.

A las 09.00 horas se ha citado a todas las partes, a la fiscal, a Juan Julián S. S. -trasladado desde la cárcel de Zuera- y su abogado, Víctor Oiharzu, a la abogada del marido de la fallecida, Raquel Colomina, y al abogado que representa a la hermana de la difunta, José María Orús. En este trámite procesal ha confirmado el juez instructor la prisión provisional que dictó su homóloga de la Plaza número 2 cuando la Guardia Civil puso a disposición judicial a Juan Julián S. S. en calidad de autor de un delito de asesinato y de otro delito de apropiación indebida. Porque se detectaron movimientos bancarios desde las cuentas de la víctima y de un tío de avanzada edad en favor suyo.

El cadáver de María Paloma Bardají se halló el 18 de enero de 2026 en el barranco de La Palomera en Colungo (Huesca). / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Por eso este mismo juez también ha ratificado las medidas cautelares que se dictaron en favor del tío de María Paloma, una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio al tratarse de una persona vulnerable por su avanzada edad y por su delicado estado de salud. Junto a Juan Julián S. S. también fue detenido el todavía marido de la víctima, Carlos Víctor S. A., sobre quien se decretó su puesta en libertad. Ambos fueron detenidos el pasado viernes día 13 de marzo en sus respectivos puestos de trabajo Estadilla y en Berbegal.

En el auto que ha firmado el juez Guillermo Cué se argumenta que existen "indicios fundados" de que Juan Julián S. S. es el responsable de la muerte de María Paloma, una vecina de Barbastro de 53 años cuya muerte se mantuvo en secreto para garantizar el buen devenir de la investigación. Son los mismos indicios, la geolocalización de su teléfono móvil, sus conversaciones telefónicas y otras declaraciones testificales, que llevaron a la jueza María Pilar Guillén a decretar este lunes su ingreso en prisión.