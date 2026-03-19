Un detenido por tener relaciones sexuales con su hermanastra de 15 años en Zaragoza

Las relaciones sexuales entre una joven de 15 años y un hombre de 39 años, el hijo de la pareja de su madre, han sido consentidas a lo largo de los últimos meses en Zaragoza. Pero el Código Penal tipifica como delito las relaciones sexuales que cualquiera pueda mantener con menores de 16 años independientemente de que haya podido existir ese consentimiento. Por eso la Policía detuvo este lunes a este varón colombiano de 39 años como presunto autor de un delito de agresión sexual, unos hechos por los que quedó en libertad tras pasar ese mismo día a disposición judicial.

Es una investigación que ha dirigido la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), cuyos agentes se han podido entrevistar con la menor para conocer a través de su testimonio qué había pasado. De este modo les transmitió que no quería denunciar a este varón sobre el que no se aportan más datos para evitar que se pueda identificar a la víctima. Que sigue enamorada de él y que esas relaciones sexuales siempre han sido consentidas desde la primera vez que tuvieron en el mes de mayo del año pasado...

"Sigamos disfrutando"

Por eso la única denuncia que consta en las diligencias es la de su progenitora, quien el 2 de marzo de 2026 comunicó este inesperado descubrimiento sobre lo sucedido en el domicilio que todos ellos comparten en el barrio de Las Delicias. En esta misma denuncia se hace constar que el núcleo familiar se percató de la existencia de una carta manuscrita en la que el detenido se dirigía a la menor en los siguientes términos: "Sigamos así, así nos va bien y sigamos disfrutando". Y, precisamente, fue esta misma joven quien recogió la carta según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este diario.

Por eso se activaron las alarmas en la familia y el 12 de diciembre de 2025 se decidió expulsar de casa al investigado hasta que este lunes fue detenido y puesto a disposición judicial. Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido quedó en libertad tras pasar el lunes a disposición judicial ante el titular de la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. No tiene antecedentes.