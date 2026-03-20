Antxón Alonso intentó que Acciona construyera obras para Forestalia en Aragón

El caso Koldo vuelve a salpicar a Aragón. El reciente informe entregado a la Audiencia Nacional con la relación entre Acciona y Servinabar, la empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán investigada por el supuesto cobro de mordidas en las adjudicaciones de obras, enseña algunos efectos en la comunidad autónoma. Uno de ellos liga, precisamente, con la energética Forestalia, también implicada desde hace semanas en otra investigación judicial y de la Guardia Civil por, presuntamente, haber creado una organización criminal con tentáculos en la Administración pública para facilitar la expansión de la firma de Fernando Samper.

La referencia a Forestalia es escueta y no llegó a completarse, pero muestra la relación de estas dos tramas y el papel que pudo tener Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, en el desarrollo de las dos. Contratado como bid manager, un puesto en el que se buscan proyectos y se ofrecen a la empresa contratante para que se presente a los concursos si lo considera, Alonso ofreció a Acciona un "acuerdo de UTE para la posible oportunidad de negocio con Forestalia".

Un ofrecimiento que tuvo lugar a finales de noviembre de 2023. La descripción que Servinabar hizo a Acciona estaba relacionada con "el diseño y/o construcción y/o O&M (operación y mantenimiento) en territorio español de infraestructuras". Alonso incluye en estas tareas la gestión y construcción de "parques de generación de energía o líneas de transmisión".

El análisis de los proyectos de Acciona coloca esta iniciativa como "latente por falta de permisos", pero no se da como descartado. "Se hace seguimiento con Forestalia", cuenta el informe que firman los abogados de Acciona Construcción y que se ha incorporado a la pieza que se investiga en la Audiencia Nacional.

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En total, según refiere Acciona en su documentación aportada, la constructora habría pagado a Servinabar 119.245,50 euros por esas tareas de bid manager que llevó a cabo entre 2021 y 2024.