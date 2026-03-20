La Guardia Civil cree que la acción criminal contra María Paloma empezó en su domicilio en Barbastro
El Servicio de Criminalística registró ayer y ha vuelto hoy a la vivienda en la que residía junto a su pareja, un varón que ingresó en prisión por el asesinato machista de esta mujer de 53 años
Juan Julián S. S. ya duerme en la cárcel de Zuera por el asesinato machista de su pareja, María Paloma Bardají Sánchez. Pero la Guardia Civil no cesa en su empeño de seguir recabando pruebas para apuntalar todavía más la acusación contra este varón de 63 años. Por eso se continúa registrando este viernes la vivienda en la que ambos residían en la calle Conde de Barbastro, donde los agentes adscritos al Servicio de Criminalística centran desde ayer sus esfuerzos. Porque, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, los investigadores creen que la acción criminal contra la víctima, de 53 años de edad, comenzó en este mismo domicilio.
Es un registro que se está efectuando con la autorización del titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbastro, el juez Guillermo Cué Avello, quien precisamente ayer ratificó el ingreso en prisión de Juan Julián S. S por un delito de asesinato y por otro delito de apropiación indebida. Lo hizo como nuevo juez instructor del procedimiento tras inhibirse la causa a su órgano judicial por tener la competencia en materia de violencia de género, pues cualquiera que sea el móvil del crimen existía una relación afectiva entre ambos.
A prisión
En cualquier caso el nuevo juez instructor vino a confirmar la decisión que el lunes adoptó su homóloga en la plaza número 2, la jueza María Pilar Guillén, tras analizar ambos el atestado instruido por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Huesca. Porque en ese documento se hacen constar las pruebas y los indicios que se dirigen contra Juan Julián S. S. como, por ejemplo, el posicionamiento de su teléfono móvil y sus conversaciones telefónicas además de una prueba irrefutable: la autopsia.
Y es que el examen forense dio un giro de 180 grados al hallazgo del cadáver de María Paloma, ya que aquella mañana del 18 de enero de 2026 se llegó a pensar que se trataba de un suicidio por encontrar su cuerpo en el fondo del barranco de La Palomera en Colungo. Hasta allí se trasladaron una patrulla del puesto de Angüés, especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) e investigadores de Policía Judicial, a quienes les llamó la atención que allí no hubiera ningún vehículo con el que esta mujer hubiera podido llegar hasta este municipio situado a unos 25 kilómetros de Barbastro.
Pero nadie supo del fallecimiento de María Paloma hasta que hace justo una semana se detuvo a Juan Julián S. S. y a su todavía marido, Carlos Víctor S. A., de quien estaba separada pero no divorciada. Es una investigación que se ha llevado a cabo con un siglo absoluto hasta el punto de que su deceso no se comunicó a la mayoría de sus familiares para proteger el buen devenir de las pesquisas, las cuales apuntan a "un interés económico" según informaron fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900 20 20 10. Todos los recursos contra la violencia de género.
Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062).
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