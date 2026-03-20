Un vecino de Montecanal se asoma por la ventana y ve a un ladrón en su coche
La Policía detiene a un joven de 22 años por un robo cometido a plena luz del día en una urbanización de Montecanal
Un vecino de una vivienda unifamiliar en Montecanal se llevó una inesperada sorpresa este lunes cuando observó a una persona en el interior de su coche, el cual permanecía estacionado frente a su portal en la urbanización en la que reside en la avenida de la Ilustración. Y no era ningún familiar: solo podía tratarse de un ladrón. No estaba confundido porque este varón se dio a la fuga al ser sorprendido en el turismo. Tanto es así que al final se detuvo a F. K. (Argelia 2004) por un delito de robo con fuerza en las cosas según ha podido saber este diario.
A este joven argelino de 22 años se le interceptó frente al Centro Deportivo Municipal (CDM) Valdefierro tras darse a la fuga. Pero una patrulla de la Policía Local salió en su búsqueda y pudo detenerle en la calle María Álvarez gracias a la descripción que facilitó la víctima una vez que dio el aviso a la sala del 092. Por eso se hizo cargo de la intervención la Policía Local, aunque las actuaciones se derivaron al Grupo de Policía Judicial de la comisaría de San José.
El robo
A los agentes les transmitió que solo echaba en falta un billete de euros, el cual le devolvió el propio detenido cuando le sorprendió en el interior de un turismo que sospecha que se pudo dejar abierto. Y como el vehículo no presentaba signos de haber sido forzado, el perjudiciado decididó no interponer la correspondiente denuncia en dependencias policiales.
Asistido de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, el detenido quedó en libertad tras pasar el martes a disposición judicial ante el titular de la Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. En total suma 16 detenciones, las tres últimas por delitos de lesiones, reclamación judicial y contra el patrimonio. Sobre él pesa una orden de expulsión de España dictada el 12 de febrero de 2026 por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, por lo que su situación administrativa en territorio nacional es irregular.
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