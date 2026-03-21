Una amiga de la mujer asesinada por su expareja en Zaragoza: “Era un ángel, una persona que te acogía”

Con Zaragoza todavía tratando de asimilar lo ocurrido en la mañana de este sábado, más de 300 personas se han dado cita en la plaza de los Aguadores en señal de repulsa por el asesinato machista de Silvia a disparos de su expareja. Donde hasta hace unas horas había rutina, comercios abiertos y vecinos cruzándose en la acera, ahora queda el impacto de una escena que muchos no olvidarán. La violencia ha irrumpido sin aviso y ha dejado una herida que va más allá de la víctima. Por todo esto ha clamado el barrio de Las Fuentes. No cabía un alma más en el seno de la plaza.

Quienes la conocían coinciden en el mismo retrato: cercanía, implicación y ganas de salir adelante. “Era un sol, un ángel. Una persona que te acogía”, resume Nausikaa, todavía visiblemente afectada. Silvia es su amiga. No lo dice en pasado. Su pérdida, ha asegurado, no es solo la de una mujer que luchaba por sacar adelante su negocio, sino también la de “una parte del barrio” porque ella lo estaba revitalizando: “Era encantadora”, añade.

La sensación que se repite es la de incredulidad. “Esto no tiene explicación”, insiste. “Es difícil entender cómo algo así puede pasar. Sientes que hemos fallado como sociedad, como barrio, que no hemos hecho suficiente”, apostilla.

Aun así, entre el dolor, surge también una idea compartida: la necesidad de que no vuelva a ocurrir. “Hay que trabajar para que esto no se repita, aunque sabemos que aún estamos lejos”, termina todavía con lágrimas en los ojos.

El impacto emocional es difícil de encajar. “Esto no se puede explicar. Lo ves en la televisión y piensas que le pasa a otros, pero cuando ocurre tan cerca, la realidad te golpea. Estamos rotos”, reconoce.

Algunos vecinos lo han vivido, además, desde una cercanía aún más dura. “Ha sido un trauma. Vivimos justo encima de donde ocurrió todo. Esta mañana hemos levantado la persiana y había un cadáver delante”, relata. “No reconoces tu propio barrio. Parece irreal, como si fuera ciencia ficción, pero está pasando aquí”, añade.

La imagen se queda grabada, pero más aún el recuerdo de quien ya no está. “Es imposible entender que una persona así, tan buena, ya no esté”, dice Nausikaa. Y en esa frase se condensa el sentimiento que recorre ahora la zona. No solo ha muerto una mujer. El barrio, y Zaragoza, ha perdido algo de sí mismo.

Una persona muy querida

Entre los comercios y asociaciones donde participaba, el golpe ha sido igual de duro. Mar y Esther la recuerdan como una persona “muy risueña”, con muchas ganas de trabajar y de salir adelante: “Estaba muy implicada en la vida del barrio y siempre estaba dispuesta a ayudar. Participaba en todo y tenía iniciativa. Era muy compañera”, resumen.

Su presencia, aunque reciente en algunos espacios, no pasaba desapercibida. “Era muy activa, también en redes sociales, muy didáctica. Llevaba poco tiempo con nosotros, pero era muy agradable”, cuentan. De su vida personal, como suele ocurrir, sabían poco. Lo suficiente, sin embargo, “para sentir ahora el vacío”.

La respuesta vecinal no se ha hecho esperar. Más de 300 personas se han reunido en la plaza de los Aguadores en señal de repulsa. Entre los asistentes había representación política, familiares, amigos y vecinos. Todos han clamado contra la violencia machista y el asesinato de Silvia. Durante el acto se ha leído un manifiesto y quienes han querido han recordado a la víctima con palabras cargadas de emoción, acompañadas del grito unánime de “ni una más”.

Tras la concentración, algunos de los asistentes han iniciado una marcha improvisada hasta la peluquería de Silvia. Allí se ha leído un poema y se han depositado flores en la puerta del local, convertida ya en un espacio de recuerdo y despedida.