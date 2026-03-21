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Conmoción absoluta en Las Fuentes: "Me he asomado al balcón y he visto los dos cuerpos en el suelo"

Este populoso barrio de Zaragoza ha amanecido en ‘shock’ este sábado tras el asesinato a manos de su expareja de una mujer en la calle Cardenal Cisneros

Ambulancia en Las Fuentes, donde un hombre ha matado a tiros a su expareja.

Ambulancia en Las Fuentes, donde un hombre ha matado a tiros a su expareja.

Iván Trigo

Iván Trigo

ZARAGOZA

“Ponle una tila. Está muy nerviosa. Lo ha visto”. “Estoy en shock”. Así conversaban dos vecinas en la esquina entre la calle Cardenal Cisneros y camino de Fillas antes de coger una de las mesas que quedan libres en la terraza del bar. “Ha sido horroroso. Estaba desayunando y he escuchado el ruido. Pum, pum, pum, pum. Creía que eran los de la peña de abajo armando jaleo así que me he asomado al balcón y me lo he encontrado todo. Dos muertos, una mujer y un hombre, en medio de la calle”, relata Trini, que vive en el número 4 de la calle en el que ha ocurrido este suceso.

Posteriormente Trini se ha enterado de lo ocurrido y que esas dos personas muertas eran una mujer asesinada y su verdugo, su expareja, que se ha pegado un tiro después de haber engrosado la vergonzosa y dolorosa lista de crímenes machistas en nuestro país, el segundo en Aragón en este 2026.

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“Yo no la conocía, no sabía ni quién era. Pero ha sido horroroso”, añade Trini. A su lado, otra vecina, Adiela Nataly, espera a que termine de hablar su amiga antes de intervenir. “Yo sí la conocía. Era clienta suya de la peluquería. Ayer mismo pasé por la tarde para coger hora y hacerme unas mechas hoy por la mañana y me dijo que no podía cogerme porque ya tenía dos chicas”, cuenta la mujer, visiblemente conmocionada. “Era una mujer muy maja, siempre estaba sonriendo”, añade.

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