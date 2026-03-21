Conmoción absoluta en Las Fuentes: "Me he asomado al balcón y he visto los dos cuerpos en el suelo"

“Ponle una tila. Está muy nerviosa. Lo ha visto”. “Estoy en shock”. Así conversaban dos vecinas en la esquina entre la calle Cardenal Cisneros y camino de Fillas antes de coger una de las mesas que quedan libres en la terraza del bar. “Ha sido horroroso. Estaba desayunando y he escuchado el ruido. Pum, pum, pum, pum. Creía que eran los de la peña de abajo armando jaleo así que me he asomado al balcón y me lo he encontrado todo. Dos muertos, una mujer y un hombre, en medio de la calle”, relata Trini, que vive en el número 4 de la calle en el que ha ocurrido este suceso.

Posteriormente Trini se ha enterado de lo ocurrido y que esas dos personas muertas eran una mujer asesinada y su verdugo, su expareja, que se ha pegado un tiro después de haber engrosado la vergonzosa y dolorosa lista de crímenes machistas en nuestro país, el segundo en Aragón en este 2026.

“Yo no la conocía, no sabía ni quién era. Pero ha sido horroroso”, añade Trini. A su lado, otra vecina, Adiela Nataly, espera a que termine de hablar su amiga antes de intervenir. “Yo sí la conocía. Era clienta suya de la peluquería. Ayer mismo pasé por la tarde para coger hora y hacerme unas mechas hoy por la mañana y me dijo que no podía cogerme porque ya tenía dos chicas”, cuenta la mujer, visiblemente conmocionada. “Era una mujer muy maja, siempre estaba sonriendo”, añade.