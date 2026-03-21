La empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán participó en tres tareas para lanzar Mina Muga

Un día más, la Mina Muga. El proyecto de extracción de potasa afincado entre Navarra y Aragón, paralizado a la espera de resoluciones judiciales y de que Geoalcali, promotora de la iniciativa, le dé un espaldarazo, es el clásico habitual en la documentación del caso Koldo vinculada a la comunidad autónoma. Vuelve a aparecer en un informe, esta vez el remitido por los abogados de Acciona a la Audiencia Nacional y en el que se recogen los acuerdos y contratos firmados entre Servinabar, la empresa de Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE) y Antxón Alonso, con la constructora para llevar a cabo proyectos por toda España.

Si bien Aragón vuelve a ser centro de la investigación, con desarrollos logísticos en Malpica y Zaragoza y con la invitación a Acciona de sumarse al boom renovable de Forestalia, la Mina Muga también goza de su protagonismo en este informe, de 160 páginas de extensión, que descansa en el despacho de los jueces de la Audiencia Nacional desde hace unos días. Tres contratos distintos unen a Servinabar y Acciona en el desarrollo de Mina Muga, que se considera uno de los centros de acción y que la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil señala como uno de los proyectos de inicio de las presuntas acciones delictivas del entramado de Santos Cerdán. Incluso en anteriores informes de la UCO se señalaba a altos cargos del PSOE Aragón, como Javier Lambán (expresidente autonómico), Juan Antonio Sánchez Quero (presidente de la DPZ) o Alfonso Gómez Gámez (exdirector general de Energía y Minas, hoy portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Zaragoza) al formar parte de esquemas y listas de nombres compartidos entre Koldo García y Santos Cerdán.

En esta ocasión, las primeras facturas que Servinabar emite a Acciona se hacen bajo el epígrafe de "trabajos de gestión comercial y asesoramiento realizados para la propuesta de oferta de ejecución de la obra de la Mina Muga promovida por la sociedad Geoalcali". Las dos facturas suman 32.428 euros. Acciona admite en el estudio de esta operación que, a fecha de entrega del informe, "no se ha podido recabar soporte documental suficiente de la prestación". El proyecto era "la construcción de un edificio para laboratorios y oficinas generales Cener en Sangüesa".

La operación más grande entre las dos empresas relacionada con la Mina Muga tuvo lugar entre octubre de 2021 y marzo de 2022. "Prestación de servicios y redacción de informes en materia de calidad y medioambiente" es el título de las facturas emitidas desde la mercantil de Alonso y Cerdán. En total alcanzaron los 49.307 euros en entre las diez facturas emitidas por la empresa.

Pero el análisis de Acciona concluye que las cuentas, al menos con este caso, no cuadran. El estudio de las facturas en el informe afirma que se emiten "mensualmente" y que se respetó entre noviembre y febrero de 2022. Pero que "se han facturado cuatro meses en vez de los 3,5 meses contemplados en el pedido" y además se identifica "una factura adicional, sin pedido, por el mismo importe que las anteriores, lo que supone una facturación total acumulada de cinco meses". Como en otros casos, las personas encargadas de hacer este informe elevado a la Audiencia Nacional no han encontrado soporte documental suficiente para analizar la prestación.

Esta operación, que engloba uno de los dos pedidos registrados, se repitió casi con exactitud en el segundo pedido realizado por Acciona y que Servinabar tituló en sus facturas como "Gestión documental del proyecto Mina Muga". Como en la anterior ocasión, la mercantil de Antxón Alonso emitió facturas por medio mes más que el solicitado por la constructora.

11.495 euros fue el montante de la última unión entre Acciona y Servinabar reflejada en el informe de esta semana hecho por los abogados de la constructora. Un proyecto que consiste, según la información aportada, en "la modificación del proyecto de urbanización del parque norte de Lezkairu", pero cuyo análisis de la facturación refleja que el objeto del contrato es "el estudio detallado de los servicios y mantenimiento, para la oferta de facilities de la Mina Muga". El 15 de octubre de 2015 emitió la empresa de Antxón Alonso y Santos Cerdán esta factura, de la que tampoco se pudo recabar soporte documental suficiente.