Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza y se suicida
El suceso ha ocurrido en el barrio de Las Fuentes de la capital a primera hora de la mañana
Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre en la calle del Cardenal Cisneros, en el barrio de Las Fuentes. Ha sido sobre las 09.20 horas. Al parecer, el agresor se ha suicidado tras cometer el crimen.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.
Al parecer, el crimen se ha cometido cuando salían del bar Cisneros, ubicado en la esquina de la calle Gabriel Cisneros con el camino de Fillas. Los residentes han oído cuatro o cinco disparos y se ha precipitado todo. Según han explicado fuentes de la Policía Nacional, cuando han llegado la ambulancia, el hombre todavía seguía con vida, pero ha acabado falleciendo. Por ahora no se puede confirmar que se trate de un crimen machista.
Según ha podido saber este diario, la fallecida, según han comentado en la zona, trabajaba en una peluquería cercana. En la zona del crimen, acordonada, se agolpan vecinos curiosos y conmocionados por lo sucedido.
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