La Policía sorprende a un hombre que iba a vender cocaína a otros dos camellos en Zaragoza

La Policía ha desmantelado esta semana un punto de venta de droga en Las Delicias, donde se han intervenido más de 7,5 kilos de marihuana, unos 65 gramos de cocaína y 35 pastillas de viagra. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, es una vivienda de la calle Hermandad Donantes de Sangre en la que residía una pareja dominicana, a quienes detuvo el Grupo de Tráfico Minorista de Estupefacientes junto a un varón de nacionalidad colombiana que fue sorprendido el mismo día del registro domiciliario cuando iba a entregar 50 gramos de cocaína a los otros dos detenidos. Por estos hechos fueron detenidos todos ellos por un delito de tráfico de drogas.

Fue este jueves cuando los investigadores precipitaron el desarrollo del operativo, varias semanas después de que comenzaran a realizar las primeras averiguaciones a finales del mes de febrero. En esas fechas, de hecho, se llevaron a cabo las primeras vigilancias del domicilio, las cuales resultaron fructíferas al interceptar a varios compradores que habían adquirido marihuana y cocaína en este mismo inmueble. Y con estos indicios se solicitó esta misma semana la entrada y registro de la vivienda.

La investigación

Por eso el jueves se estableció un nuevo dispositivo de vigilancia en torno al edificio para detener a esta pareja de dominicanos, aunque al final detuvieron también a un tercero a quien sorprendieron en las escaleras cuando iba a entregarle 50 gramos de cocaína. Así lo reconoció él mismo a los agentes según consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario. "No quiero problemas. Yo solo venía al piso a entregar esto (...) Es coca: traigo 50 gramos", le dijo a los agentes.

En el posterior registro domiciliario se intervinieron también 6.880 euros en efectivo, una acumulación de caudales que resulta "frecuente" entre las personas que se dedican al tráfico de drogas. Asistidos de los abogados Claudia Melguizo, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, los tres detenidos quedaron en libertad tras pasar ayer a disposición judicial ante la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.