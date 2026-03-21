Una urbanización de Montecanal pide "precauciones" a sus vecinos por los robos en coches

Más robos en coches. Y, precisamente, en la misma urbanización de Montecanal donde este lunes se sorprendió a un joven magrebí en el interior de un turismo. Porque, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en este complejo residencial de la avenida de la Ilustración se vienen sucediendo episodios similares a lo largo de las últimas semanas hasta el punto de que, hace 15 días, su administradora de fincas envió una circular a través de la cual se informaba de un episodio similar. Por eso mismo se instó a los vecinos a extremar las medidas de precaución para evitar que se sucedieran más robos.

"Un propietario nos ha comunicado que esta pasada noche han forzado su vehículo aparcado en los viales del interior de la comunidad. Por este motivo, les rogamos que extremen las precauciones, asegurándose de cerrar correctamente sus vehículos y evitando dejar objetos de valor en su interior", recoge la misiva dirigida a todos los vecinos en alusión a ese primer episodio, que comunicó de inmediato la víctima.

Más robos

Y 15 días después se repitió una escena similar después de que otro vecino se asomara por la ventana de su vivienda unifamiliar y viera cómo un ladrón se encontraba en el interior de su vehículo. Por eso salió de su casa para ahuyentarle, llamó a la Policía y se le detuvo en las inmediaciones del Centro Deportivo Municipal (CDM) Valdefierro tras darse a la fuga. Por estos hechos se detuvo a F. K. (Argelia, 2004) por un delito de robo con fuerza en las cosas.

Un día después quedó en libertad tras pasar a disposición judicial ante el titular de la Plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia. En total suma 16 detenciones, las tres últimas por delitos de lesiones, reclamación judicial y contra el patrimonio. Sobre él pesa una orden de expulsión de España dictada el 12 de febrero de 2026 por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, por lo que su situación administrativa en territorio nacional es irregular.