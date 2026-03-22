Colungo revive el misterio de una desaparición hace 17 años: "Hicimos batidas durante más de 30 días con 500 personas como mínimo"

Hace prácticamente 17 años, el 12 de julio de 2009, Françoise Dasnois, una mujer belga de 48 años, desapareció en los montes de Colungo, en la sierra de Guara, durante una excursión con su pareja y sus dos hijos. Desde entonces, nunca se encontró rastro de ella y su caso quedó envuelto en misterio. Hoy, casi dos décadas después, la tragedia vuelve a golpear a la pequeña localidad oscense con el asesinato machista de María Paloma, que revive el recuerdo de aquella desaparición mientras la justicia belga da un giro importante al caso.

Pedro, que entonces era el alguacil del municipio oscense y participó en las labores de rescate, recuerda con detalle aquellos días: “Hace 17 años desapareció otra persona aquí arriba, una señora de unos 40 años, belga”, explica. “Hicimos batidas por el monte durante más de 30 días, con 500 personas como mínimo. Recuerdo que estaba la Guardia Civil, la Cruz Roja, el Seprona… había un montón de gente”.

Este vecino de Colungo rememora las largas jornadas de búsqueda: “Yo estuve 12 horas pateándome la montaña. Han pasado 17 años y no se sabe nada de esta señora. No ha aparecido, no hemos encontrado huesos, no hemos encontrado nada”.

El recuerdo de lo vivido sigue muy presente: “Se ha olvidado un poco, porque no se supo qué pudo pasar. Si la mataron, si no la mataron, si se cayó… Es raro que perros no encontrasen absolutamente nada. En el dispositivo había perros muy bien entrenados por la Guardia Civil. No sé, al menos los huesos los hubiesen encontrado”, rememora. Es más, Pedro, como hombre de campo, va un poco más allá: “Si se muere una persona en el monte, los buitres actúan rápido, hay miles, y en un día dejan restos. Pero claro, no se encontró nada, nada de nada”, reflexiona.

Pedro también aporta detalles sobre Françoise y las circunstancias de aquel día: “No sé muy bien quién era, sé que tenía dos hijos, uno de 9 y otro de 11. Iba con un compañero, que creo que no era el marido. Querían hacer el barranco de la Palomera, que está aquí un kilómetro para arriba del cruce. La señora se encontraba mal cuando llegaron al cruce y decidió quedarse allí. Luego subieron los hijos y el señor y no la encontraron. A raíz de ahí se empezó a buscar por toda la zona, y hasta el momento no se sabe nada, ni qué le pasó”.

El operativo que se desplegó fue enorme: “Un superoperativo, con helicópteros, perros, la Cruz Roja. Se hicieron recorridos todos los días durante un mes o más. Es curioso que pase una segunda vez, aunque han pasado muchos años, en la misma localidad”, comenta Pedro.

Giro judicial

Ahora, el caso de esta ciudadana belga ha vivido un giro judicial relevante. La Fiscalía de Namur, en Bélgica, reabrió la investigación y el 21 de noviembre de 2025 imputó por asesinato a quien entonces era la pareja de Françoise y padre de sus hijos, como presunto responsable de su desaparición. Un juez en Barbastro ha decidido reabrir el caso en España y colaborar con las autoridades belgas para esclarecer los hechos.

Sobre esta actualidad, Pedro señala que está al tanto: “Al compañero sentimental de la mujer lo van a juzgar en Bélgica ahora por su desaparición. Dicen que se pudo quitar la vida, tal y cual, pero con un niño de 11 y otro de 9 no sé hasta qué punto esa señora se puede suicidar”.

Colungo, que se mantiene como un pueblo tranquilo en pleno corazón de la Sierra de Guara, revive ahora la memoria de aquella desaparición que nunca tuvo respuesta, mientras la justicia belga avanza en el caso y el dolor vuelve a tocar a esta pequeña localidad aragonesa.