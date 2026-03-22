Detenido un camionero en Zaragoza tras atropellar mortalmente a otro al huir después de robarle combustible y el camión

Un camionero ha sido detenido en Zaragoza por su presunta implicación en la muerte de otro transportista en la madrugada de este domingo, hacia las 4:20, en Alfajarín.

Según las primeras informaciones, todo empezó cuando un hombre que dormía en su camión sorprendió a otro intentando robarle combustible. Al bajar para impedirlo, ambos forcejearon. En medio del enfrentamiento, el presunto ladrón logró subirse al vehículo y huir con él. Durante la fuga, atropelló al propietario, que murió en el acto.

Los hechos ocurrieron en un área de servicio junto al hotel Rausán, donde varias personas avisaron rápidamente a las autoridades. La Guardia Civil desplegó un operativo y consiguió interceptar al sospechoso poco después, a la altura de El Burgo de Ebro.

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El detenido permanece en dependencias de la Guardia Civil, mientras se investiga lo ocurrido como un posible homicidio, a la espera de pasar a disposición judicial.