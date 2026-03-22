El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual

A eliminar zombies, a eliminar aliens y a eliminar al resto de jugadores con rifles, pistolas o drones. Son algunos de los juegos que ofrece un establecimiento de la calle San Antonio Abad (42) de Zaragoza cuyo nombre, War Focus VR, ya aventura la naturaleza de sus experiencias inmersivas en el mundo de la realidad virtual. Es un negocio que orienta sus juegos a la acción después de que hace unos años así lo impulsara su propietario, Javier Asensio Subsierra, quien era un vecino cualquiera de Zaragoza hasta que este pasado sábado protagonizó un trágico episodio en la ciudad. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, es el hombre que asesinó a su expareja -Silvia- en el barrio de Las Fuentes al descerrajarle varios disparos cuando se disponía a iniciar su jornada laboral en la peluquería que regentaba en la calle del Cardenal Cisneros. Lo hizo con un arma corta que bien sabía manejar, tal y como atestiguan algunas de sus participaciones en entrenamientos en galerías de tiro ubicadas en la capital.

Al menos, así consta en una clasificación en la que figura como líder en la prueba de “fuego central” y “pistola deportiva” que se practicó el 26 de marzo de 2022 en el Shooting Range de Plaza, una conocida armería y galería de tiro indoor. En esta misma tabla clasificatoria se precisa que Javier Asensio Subsierra posee licencia federativa, un extremo que este pasado sábado confirmaron fuentes oficiales de la investigación a la hora de explicar por qué tenía posesión de ese arma corta con la que acabó con la vida de Silvia. Con esta misma pistola se quitó también la vida.

Y son varias las referencias que se tienen en el Shooting Range de este varón, pues su nombre figura en otras pruebas similares practicadas en estas mismas instalaciones. Incluso lo hizo también en el Club de Tiro de Zaragoza, en la calle Fray Julián Garcés, durante el campeonato social de 2024 como tirador senior en la modalidad 15+15 P. Standard. Es decir, 30 disparos divididos en 3 fases de 10 disparos cada una de acuerdo al reglamento del Club de Tiro de Zaragoza.

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Por eso mismo se trata de un tirador experimentado con afición por las armas y por la munición, algo que refrenda también el negocio que regentaba como administrador único en la calle San Antonio Abad desde su constitución en el mes de febrero de 2020. Porque allí ofrecía hasta siete experiencias diferentes bajo los nombres de Alien VR, Zombie Desert, Colorado Bullet, Dead Zone, Multi-Pack VR, The Town o Robot Royale. “Disfruta de un espacio de juego doble, en el que podrás combinar la Realidad Virtual junto a juegos interactivos físicos de varios tipos”, se expone en su página web, donde se habla de “una experiencia segura, cómoda, entretenida y agradable”.