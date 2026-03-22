Zaragoza sale a la calle tras el crimen machista de Silvia: "Basta ya"

Zaragoza sigue conmocionada tras el cruel asesinato machista de Silvia, una vecina del barrio de Las Fuentes. Javier Asensio Subsierra, su expareja, le arrebató la vida este sábado tras descerrajarle varios disparos cuando se disponía a iniciar su jornada laboral en la peluquería que regentaba en la calle del Cardenal Cisneros.

Esta tarde, alrededor de 300 personas se han concentrado en la plaza España para alzar la voz y gritar bien alto que ya basta. Organizada por la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, se han reclamado medidas más eficaces para que las mujeres dejen de vivir con miedo. Con el crimen de este sábado, ya son 14 las mujeres víctimas de la violencia de género solo este 2026.

El de Silvia, la peluquera del barrio, es el segundo asesinato machista del que se ha tenido conocimiento esta semana en Aragón. Este mismo lunes ingresó en prisión un hombre de 63 años por la muerte de su pareja de 53 años, una vecina de Barbastro cuyo cadáver se halló el 18 de enero en el barranco de La Palomera de Colungo sin que trascendiera entonces nada de lo sucedido para proteger la investigación. Desde 2003, de hecho, son ya 37 las mujeres asesinadas por violencia de género en la comunidad aragonesa.