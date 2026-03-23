Dos detenidos por un robo de móvil en Conde Aranda

El propietario de un comercio del Gancho sufrió el pasado viernes un violento robo cuando se disponía a bajar la persiana de su establecimiento al término de su jornada laboral. Y es que tres jóvenes magrebíes aprovecharon ese momento para sustraerle al descuido su teléfono móvil, un Iphone 15 que pudo recuperar tras salir a la carrera de los ladrones y forcejar con ellos para recuperar finalmente este mismo terminal. Por estos hechos fueron detenidos dos argelinos de 19 y 24 años, Mohamed Y. B. y Bouhafs A., por un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

A estos dos individuos se les interceptó en el interior del tranvía una vez que se dio aviso a la sala del 091, lo que llevó a activar a una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Fue sobre las 22.00 horas del pasado viernes día 20 de marzo. En el transcurso de su intervención se tuvo conocimiento de que los dos detenidos se habían subido al tranvía, por lo que los agentes se subieron al convoy para interceptarles antes de que se pudiera perder su rastro.

"Una actitud agresiva"

A ambos les identificó la víctima como los autores de este robo, por lo que fueron detenidos y trasladados hasta los calabozos de la comisaría de Actur-Rey Fernando. Pero lo hicieron ambos con "una actitud agresiva", "golpeándose de manera reiterada con la cabeza en la mampara de seguridad del vehículo" según consta en el atestado al que ha tenido acceso este diario.

Asistidos de los abogados Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, los dos detenidos quedaron en libertad tras pasar ayer a disposición judicial ante la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este domingo día 22 de marzo. Ambos suman ocho detenciones por delitos de hurto, robo con violencia o contra la salud pública.