Las Fuentes sigue llorando el asesinato machista de Silvia con el corazón roto: “Basta ya de normalizar lo que está mal”

Las Fuentes se ha detenido este mediodía para recordar a Silvia, asesinada el pasado sábado a manos de su expareja. Comerciantes, amigos y vecinos se han reunido con “el corazón roto” para rendir homenaje a una mujer que, como han querido dejar claro, “no es un número, es parte de nosotros”. El acto ha sido silencioso, de máximo respeto. También ha estado cargado de rabia porque nadie quiere olvidar ni a su vecina ni el asesinato machista.

Durante la lectura del manifiesto, en la calle Gascón y Marín, la emoción ha sido constante. También la firmeza: “Basta ya de violencia machista. Basta ya de mirar hacia otro lado. Basta ya de normalizar lo que nunca debería ser normal”, han clamado desde la puerta de la sede de Yo Compro, asociación que ha convocado este acto que ha reunido a más de un centenar de personas.

Silvia ha sido recordada como una mujer “valiente, responsable y emprendedora”, una trabajadora autónoma que, como tantas otras, “se levanta cada día para sacar adelante su negocio, su vida y sus sueños”.

El crimen ha golpeado especialmente al barrio, que lo siente como algo propio: “Nos afecta, nos atraviesa como comunidad, nos rompe”, han apuntado durante una lectura en la que también ha tenido cabida un espacio para la reflexión. Se ha insistido en que la violencia machista “no entiende de niveles culturales” y que el problema va más allá de casos concretos: “No va de mujeres débiles. Algo estamos haciendo mal como sociedad”.

Momento de la lectura del manifiesto en recuerdo de Silvia. / Jaime Galindo

Uno de los puntos en los que más se incidió fue en la vulnerabilidad de muchas autónomas, especialmente aquellas que trabajan solas: “Hay mujeres sin red, expuestas, sosteniendo su vida y su negocio cada día”. Frente a eso, han señalado una vía clara: la educación. “La solución pasa por educar en el respeto, en la igualdad y en el valor de la vida”, han dicho desde la asociación.

Minuto de silencio

El barrio también ha querido reconocer el gesto de los centros educativos de la zona, que han guardado un minuto de silencio porque, han recordado, “es en las aulas donde empieza el cambio”.

En este sentido, la organización ha informado que a partir de hoy, cada día 21 se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Silvia. Va a ser de manera individual, y en el momento en el que cada persona decida.

El acto ha terminado con la lectura de un poema y un mensaje que fue más allá del duelo: “No queremos más nombres. No queremos más silencios. Vamos a no callar, a acompañar y a señalar lo que está mal”. Porque, como se ha repetido, “ni una más no puede ser solo una frase; tiene que ser un compromiso real”.

En el recuerdo quedará para siempre esa mañana de sábado en la que Zaragoza despertó con el terrible asesinato machista de Silvia. Javier Asensio le arrebató la vida a tiros en plena calle del Cardenal Cisneros, a unos metros donde este lunes se ha vuelto a recordar a la víctima. El asesino se suicidó instantes después con la misma pistola con la que le había dado muerte a su expareja.