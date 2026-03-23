Funcionarios del Miteco afirman que Eugenio Domínguez se asignó "directamente" los proyectos de Forestalia para facilitar su tramitación

Eugenio Domínguez, el exsubdirector de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) e investigado por la Guardia Civil por su supuesta colaboración en la trama del caso Forestalia, se asignó "directamente" los proyectos del gigante aragonés de las energías renovables para facilitar su aprobación. El ex alto cargo en el ministerio que entonces dirigía Teresa Ribera, que luego fue asesor ministerial, es señalado por varios funcionarios del Miteco por realizar esta práctica que "no era habitual" en su trabajo dentro del ministerio.

Todo ello se desprende de los testimonios ofrecidos por varios trabajadores públicos a la Guardia Civil, dentro de la investigación que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) está llevando a cabo para desentrañar la presunta trama, que incluye presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal, en torno a la empresa que preside Fernando Samper. Los funcionarios destacan que "a partir de septiembre u octubre de 2022", el propio Domínguez "se asignaba a sí mismo los proyectos de Forestalia" y que recibía la documentación " a través de una memoria USB, omitiendo la entrada del proyecto por registro". Según el mismo trabajador público, "no era habitual" que el exsubdirector general de Evaluación Ambiental realizara ese tipo de trámites.

Varios trabajadores realizan afirmaciones en la misma línea, al ser preguntados por la manera de proceder de Domínugez. Según los funcionarios, evitar la entrada en el registro sería para "evitar que se supiera qsi faltaba algún tipo de documentación o similar".

Otro trabajador admitió ante los agentes del Instituto Armado que "un día se percata que dicho proyecto -vinculado a Forestalia- le fue retirado de su competencia". El mismo funcionario se dio cuenta de que esa iniciativa "pasó a asignarse directamente a Eugenio Domínguez". También dice que "no es habitual que desprendan a los técnicos de los proyectos una vez que le son asignados".

Otro de los relatos centra el caso en los proyectos Masía I y Masía II, los dos parques fotovoltaicos que forman parte del Clúster del Maestrazgo. "Esta zona elegida no era idónea por todo el impacto ambiental que conllevaba la elección", afirmaron los trabajadores, que señalaron a la Guardia Civil que había "un borrador de impacto ambiental que era claramente concluyente en cuanto a los impactos relevantes que había y se preveía que finalizara como desfavorable". Incluso lo manifestaron en un encuentro con el propio Eugenio Domínguez, al que avisaron de que los impactos eran "significativos" y que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "saldría desfavorable".

"Un mes después aproximadamente recibieron la comunicación de que Eugenio asumía la gestión del expediente", afirmaron los trabajadores públicos, que comprobaron en la plataforma de trabajo interna que ya no estaban "asignados" a estudiar ese proyecto. La siguiente noticia fue la publicación de la DIA en el BOE. Los trabajadores recordaron que "llamó la atención que finalmente salió favorable obviando factores determinantes como era el análisis del factor paisajístico y socioeconómico que a juicio del dicente eran determinantes para su valoración como desfavorable".

Trabajo con los informes no asignados

Eugenio Domínguez también hizo lo posible para participar en aquellos proyectos que no pudo asignarse personalmente. Los que obtenían un resultado "desfavorable", Domínguez los trasladaba a Tragsatec "para que fueran evaluados y así poder conseguir un resultado favorable para dichos proyectos". Funcionarios afirmaron a la Guardia Civil que lo hacía "sin el conocimiento de los técnicos del ministerio", que atendían a los cambios en la plataforma de gestión que el ex alto cargo evitaba para eludir controles.

Aunque posteriormente se hizo responsable de muchos proyectos vinculados a Forestalia, Domínguez mantuvo el modus operandi con Tragsatec apoyándose en una persona de confianza. El exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Miteco asignaba como encargado en la plataforma interna a su secretario personal.