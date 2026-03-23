La investigación del caso Forestalia señala que Lobera cambió "varias veces" de coche "de alto nivel" durante su etapa en el Inaga

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) sigue trabajando en el caso Forestalia. Los agentes siguen analizando las pruebas obtenidas en los registros más de una decena de sedes vinculadas a la trama, pero también recabando información por parte de trabajadores del Inaga o del Ministerio de Transición Ecológica. Unos testimonios que sirven para conocer el día a día de los dos organismos, los principales de carácter público bajo sospecha. Testimonios del instituto ambiental aragonés afirmaron ante la Guardia Civil que Jesús Lobera, director del Inaga entre 2016 y 2023, cambió "varias veces" de coche particular, siendo de "alto nivel" en todos los casos conocidos por estos trabajadores públicos.

En el diálogo con los agentes de la UCOMA, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, varios trabajadores del Inaga relatan su relación con Lobera. Todos ellos coinciden en "el cambio" del director durante el boom de las energías renovables y, sobre todo, con la energética Forestalia. Los agentes llegaron a preguntar a los funcionarios por si tenían "conocimiento de un alto nivel de vida" de Lobera y de Andrés Medina, secretario general del Inaga y mano derecha del director dentro del instituto.

Uno de los funcionarios preguntados señaló a esas preguntas de la Guardia Civil que Lobera "cambiaba varias veces de coche particular". Y que utilizaba modelos "de alto nivel". El trabajador público recordó el uso de un "Audi Q5". Los actuales modelos de ese vehículo, según se refleja en la página web del fabricante alemán, superan los 60.000 euros en su modelo más barato.

Una alternancia en los vehículos que sorprendía al funcionario que declaró en el interrogatorio con la Guardia Civil, ya que comentó el cambio de coches "a pesar de tener como director del Inaga vehículo oficial y conductor asignados".

Los comentarios sobre ese "alto nivel de vida" que preguntaban los agentes de la Ucoma también incluyen a Andrés Medina, secretario general del Inaga y que, tras el cambio de competencias en el seno del organismo que llevó a cabo Lobera, asumió la gestión de muchos expedientes y declaraciones de impacto ambiental positivas. Sobre Medina, los técnicos consultados por la Guardia Civil afirmaron que, durante su estancia como número dos del Inaga, adquirió "un piso nuevo en la Torre sita al lado de la estación del AVE de Zaragoza". "Una vivienda muy cara de alto standing", analizó el testimonio.

Torre Zaragoza es el edificio más alto de todo Aragón. Cuenta con 30 plantas y 285 viviendas "con acabados de alta calidad", según referencia el promotor (Grupo Plaza 14) en su página web. "Viviendas, todas exteriores, de dos, tres, cuatro y cinco dormitorios, con superficies que van de los 68 m² útiles hasta 168 m² útiles todas ellas con una terraza", cuenta el promotor, que incluye referencias a zonas comunes como las dos piscinas, gimnasio, pista de pádel y zonas verdes. En la actualidad, el portal inmobiliario Idealista solo refleja una casa a la venta en Torre Zaragoza, de tres habitaciones y 162 metros cuadrados en la planta 16. Su precio es de 570.000 euros.

Eugenio Domínguez adquirió un Mercedes con una empresa de la trama

Los vehículos de alta gama involucrados en la trama de Forestalia que investiga la Guardia Civil por la supuesta comisión de varios delitos no son solo los del exdirector del Inaga. La UCOMA también referencia en otras diligencias las posesiones y el patrimonio de otros implicados, como es el caso de Eugenio Domínguez, exsubdirector de Evaluación Ambiental en el Ministerio de Transición Ecológica y considerado otro de los ejes del sistema investigado.

Domínguez adquirió a través de Dherco SL, un estudio de asesoramiento considerado por la Guardia Civil como creado para "la recepción de pagos ilícitos" por la aprobación de declaraciones de impacto ambiental, un Mercedes Benz GLC 300. El precio del modelo de 2025, el que habría adquirido Domínguez en octubre del año pasado, oscila entre los 61.000 y los 75.000 euros, en función del equipamiento, el motor o el tipo de coche (SUV o cupé).

La UCOMA coloca a Dherco como una empresa central en la trama mercantil, en la que figuran como administradores la esposa de Domínguez, Montserrat Heredero, también investigada, y los cuatro hijos del matrimonio. "Destaca de esta mercantil, por un lado, su nula actividad comercial y por otro lado su objeto social, el cual se centra en el diseño y decoración de viviendas y locales comerciales frente a la realización de estudios de impacto ambiental para la implantación de energías alternativas", resume la UCOMA, que considera "técnica y lógicamente insostenible" que una empresa se presente "simultáneamente" como consultora en dos áreas tan diferentes". "Salvo que su función real sea servir de ‘pantalla’ para canalizar los pagos vinculados al cargo público de Domínguez", puntualiza.