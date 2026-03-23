Marin, familiar del camionero muerto tras ser atropellado en Alfajarín: "Sabemos muy poco. No entendemos nada"

Sin encontrar explicación a lo ocurrido y con gesto triste, Marin, familiar del camionero fallecido en la madrugada del pasado domingo en el área de servicio de Aljafarín (Zaragoza), se ha acercado en la mañana de este lunes a la zona. Lo ha hecho para recoger pertenencias de su familiar y para supervisar que el camión estaba bien. "No sabemos qué ha podido pasar. Sabemos poco y no entendemos nada, te lo juro", declaraba a EL PERIÓDICO totalmente consternado tras lo sucedido.

Tras reconocer que la de camionero es una "profesión de riesgo", ha apuntado que también el hijo del fallecido es camionero, así como el yerno de Marin. "Tengo un poco de miedo", ha reconocido.

Marin no encuentra las palabras para contar lo sucedido. "Es que no sabemos lo que ha pasado. Que otro chico le intentó robar gasoil y ya", ha dicho.

El suceso tuvo lugar en la madrugada de este domingo sobre las 4.20 horas en el área de servicio junto al Hotel Rausán, un punto habitual de parada para particulares y transportistas profesionales. Según las primeras informaciones, todo comenzó cuando un camionero que descansaba en su vehículo sorprendió a otro hombre que, presuntamente, intentaba robarle el combustible de su vehículo.

Al bajar para impedirlo, se produjo un forcejeo entre ambos. En medio de ese enfrentamiento, el sospechoso se subió a su camión y huyó, pero durante la fuga tuvo el fatal desenlace: el individuo atropelló al propietario del vehículo, que murió prácticamente en el acto.

El detenido permanece en las dependencias de la Guardia Civil mientras se tratan de esclarecer las circunstancias exactas de todo lo ocurrido en el área de descanso. La investigación oficial apunta, en un primer momento, a un posible homicidio, a la espera de que el arrestado pase a disposición judicial en las próximas horas.