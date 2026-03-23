Otro camionero identificó en una gasolinera de El Burgo de Ebro al detenido por la muerte de un compañero en Alfajarín

El camionero Colbert C. Z. se dio a la fuga después de que un compañero le sorprendiera ayer cuando intentaba robar combustible de su camión. Por eso mismo abandonó el área Rausan de Alfajarín, donde pernoctaba la noche de este domingo día 22 de marzo, aunque su huida implicara que se llevase por delante la vida de este varón nacido en 1967, tal y como sucedió pasadas las 04.00 horas. Pero no fue muy lejos. Y es que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, otro camionero identificó a Colbert C. Z. en una estación de servicio de El Burgo de Ebro, a unos 20 kilómetros de distancia de Alfajarín.

De esta forma se pudo detener a este varón de nacionalidad rumana, apenas poco tiempo después de que arrollara mortalmente a un camionero que dormía junto a su mujer. Y se logró gracias a la colaboración de otro camionero que recibió la información de que se estaba buscando a Colbert C. Z., de quien se facilitaron las características de su camión: matrícula rumana, cabina roja y remolque blanco. Por eso avisó a la Guardia Civil de que en la gasolinera Repsol de El Burgo de Ebro había visto un camión de similares características.

Así que el amplio dispositivo que se había activado se redirigió hasta El Burgo de Ebro, donde efectivamente se identificó a Colbert C. Z. y se le detuvo como presunto autor de un delito de homicidio. Desde allí fue trasladado hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, donde todavía permanece detenido a la espera de que este martes pase a disposición judicial ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, cuyo titular se inhibirá a su homólogo de la Plaza número 1 por encontrarse en funciones de guardia cuando tuvieron lugar los hechos.

Operación jaula

Porque el aviso se recibió pasadas las 04.00 horas de este domingo, lo que obligó a movilizar a una patrulla de la Guardia Civil al tenerse conocimiento de un percance del que por entonces se desconocía su magnitud. Por eso luego se activó a Policía Judicial una vez que se halló muerto al camionero y se pudieron visualizar las cámaras de videovigilancia con las que cuenta este mismo recinto situado entre la AP-2 y la N-2. De esta forma se pudo comprobar las intenciones de Colbert C. Z. a la hora de arrollar a la víctima cuando se puso delante de su camión.

En ese momento se activó una operación jaula para dar cuanto antes con el paradero de este camionero y evitar que se le pudiera perder la pista. Y hubo suerte. Por la colaboración de otro camionero y por las andanzas de Colbert C. Z., quien decidió no ir muy lejos de Alfajarín, se le pudo detener a lo largo de esa misma madrugada. En un área de servicio de El Burgo de Ebro, a escasos 20 kilómetros, buscó sin suerte su refugio.