Una pelea entre familias en Jaca termina con 3 detenidos, uno por violencia machista

Una pelea tumultuaria en el paseo de la Constitución de Jaca (Huesca) entre dos familias terminó con la detención de tres miembros de una de ellas, entre ellos, un hombre al que se responsabiliza de un delito de violencia machista al ser una de las mujeres herida del otro grupo familiar su exmujer.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la pelea tuvo lugar la tarde de este domingo entre una familia procedente de Sangüesa (Navarra) y otra de Jaca durante el cambio de custodia de un hijo menor de la expareja.

En el transcurso de la reyerta, el detenido por violencia de género agredió a su expareja, a la madre de ésta y a una familiar de ambas a la que causó una herida incisa de carácter leve en la cara con una navaja. El agresor y sus padres fueron detenidos, todos como presuntos responsables de delitos de riña tumultuaria y de lesiones, el primero también por un delito de violencia de género en el ámbito familiar.

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En la intervención policial tomaron parte tanto agentes de la comisaría de Policía Nacional de Jaca como del Puesto Fronterizo de Canfranc, y efectivos de policía local de la capital jaquesa, desplegados todos gracias al rápido aviso dado por testigos del suceso. Las fuentes citadas han explicado que tras declarar en dependencias policiales, los detenidos pasarán este martes a disposición judicial.